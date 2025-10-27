VEM AÍ
Cantora famosa entra para o elenco de novela da Globo
Novela vai vai substituir ‘Dona de Mim’ na grade da emissora
Por Edvaldo Sales
Conhecida pela sua carreira no sertanejo, a cantora Paula Fernandes vai se aventurar na atuação mais uma vez. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a artista fará uma participação especial em ‘Coração Acelerado’, nova novela das sete da TV Globo, com estreia prevista para janeiro de 2026.
Será a segunda vez que Paula Fernandes vai integrar o elenco de uma novela da emissora dos Marinho. Em 2018, ela interpretou uma princesa em ‘Deus Salve o Rei’.
Papel de Paula Fernandes
Em Coração Acelerado, Paula vai interpretar Maria Cecília, a avó da protagonista Agrado Garcia (Isadora Cruz). A personagem aparecerá apenas em flashbacks, já que morreu jovem em um acidente, mas deixou como herança um forte legado musical.
Antes de morrer, ela entregou à filha Janete (Letícia Spiller) uma medalha de Santa Cecília, padroeira dos músicos — objeto que passará de geração em geração e terá papel simbólico na história.
A novela foi criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e começou a ser gravada em Goiás. Na primeira imagem divulgada, Paula aparece gravando nas cachoeiras Coqueiro e Garganta, em Pirenópolis.
Coração Acelerado vai substituir ‘Dona de Mim’ na grade da Globo e tem estreia marcada para janeiro de 2026. O elenco também conta com Leandra Leal, Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Marcos Caruso e outros nomes de peso.
