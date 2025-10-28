Menu
TELEVISÃO
FIM DE UMA ERA

Galã da Globo revela que fará pausa na carreira após 30 anos

O ator explicou sua decisão durante um desabafo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

28/10/2025 - 20:23 h
O artista emendou quatro novelas globais
O artista emendou quatro novelas globais

Alexandre Nero está prestes a dar adeus às novelas por tempo indeterminado. O galã da TV Globo, que possui cerca de 30 anos de carreira, revelou que fará uma pausa em sua carreira após emendar cerca de quatro novelas da emissora.

Intérprete do personagem Marco Aurélio no remake da novela ‘Vale Tudo’, o artista afirmou que a decisão foi tomada no final das gravações da trama, pois o cansaço já estava afetando seu ritmo de trabalho nos bastidores e ele não conseguia mais decorar os textos.

“Eu já tenho dificuldade. E falei: 'vou dar pane, preciso parar'”, afirmou ele, em entrevista ao programa ‘Sem Censura’, exibido na TV Brasil. Durante o bate-papo, Nero ainda revelou que recebeu convites para atuar em outras tramas, mas recusou todos.

Mudanças na apresentação de telejornais da Globo começam nesta semana
Repórter da Record reage a assalto em Salvador e fica ferida
Adeus TV? Globo investe pesado em novo formato de novela

“Recebi logo depois da novela, quando começa que todo mundo quer chamar a gente para tudo, tive que dizer alguns 'nãos'. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu ia enlouquecer”, explicou.

Por fim, ele garantiu que não tem planos de voltar a atuar ou cantar em um futuro breve, usando este tempo para descansar e estar mais próximo da família. “Não tenho, eu precisei realmente parar de pensar”, finalizou.

x