Polícia desarticula esquema de delivery de drogas em Feira de Santana

Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias - Foto: ACM - Arquivo

Um motorista apontado como responsável por distribuir drogas a domicílio em Feira de Santana foi preso nesta quarta-feira, 26, durante uma ação da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE). A abordagem ocorreu no bairro Capuchinhos, após a unidade, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), receber uma denúncia anônima que indicava o uso de um veículo para o transporte de entorpecentes.

Segundo a investigação, o homem, de 35 anos, circulava por diferentes regiões da cidade fazendo entregas. Equipes passaram a monitorar o endereço indicado pelo denunciante e flagraram o suspeito repassando um pacote a um pedestre. A dupla tentou fugir quando percebeu a aproximação policial: o homem a pé conseguiu escapar, enquanto o motorista foi interceptado poucos metros depois.

No carro, os agentes encontraram porções de cocaína, uma máquina de cartão, que, de acordo com os investigadores, facilitava as transações ilícitas, além de R$ 1.586 em dinheiro. O veículo utilizado no esquema também foi apreendido. O suspeito foi levado para a sede da DTE, onde teve o flagrante formalizado, e segue à disposição da Justiça.

O delegado Eudes Aquino ressaltou que essa é a segunda prisão envolvendo o modelo de entrega de drogas em menos de dez dias. Ele destacou ainda a importância das informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (181), que têm contribuído para identificar e desarticular essa modalidade de tráfico na região.