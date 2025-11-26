Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia desarticula esquema de delivery de drogas em Feira de Santana

Apreensões incluem cocaína, veículo, dinheiro e máquina de cartão usada no tráfico

Luan Julião

Por Luan Julião

26/11/2025 - 19:33 h
Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias
Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias -

Um motorista apontado como responsável por distribuir drogas a domicílio em Feira de Santana foi preso nesta quarta-feira, 26, durante uma ação da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE). A abordagem ocorreu no bairro Capuchinhos, após a unidade, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), receber uma denúncia anônima que indicava o uso de um veículo para o transporte de entorpecentes.

Segundo a investigação, o homem, de 35 anos, circulava por diferentes regiões da cidade fazendo entregas. Equipes passaram a monitorar o endereço indicado pelo denunciante e flagraram o suspeito repassando um pacote a um pedestre. A dupla tentou fugir quando percebeu a aproximação policial: o homem a pé conseguiu escapar, enquanto o motorista foi interceptado poucos metros depois.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ataque perto da Casa Branca deixa membros da Guarda Nacional baleados
Mulheres protegidas: governo sanciona lei que libera spray de pimenta
Operação expõe aliança inédita entre PCC e TCP para enfrentar o CV

No carro, os agentes encontraram porções de cocaína, uma máquina de cartão, que, de acordo com os investigadores, facilitava as transações ilícitas, além de R$ 1.586 em dinheiro. O veículo utilizado no esquema também foi apreendido. O suspeito foi levado para a sede da DTE, onde teve o flagrante formalizado, e segue à disposição da Justiça.

O delegado Eudes Aquino ressaltou que essa é a segunda prisão envolvendo o modelo de entrega de drogas em menos de dez dias. Ele destacou ainda a importância das informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (181), que têm contribuído para identificar e desarticular essa modalidade de tráfico na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Denarc entrega de drogas feira de santana investigação policial prisão tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Caso marca a segunda prisão por tráfico na modalidade “delivery” em menos de dez dias
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x