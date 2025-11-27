Otto admite mudança em sabatina de Messias ao STF

Senador Otto Alencar (PSD-BA) é presidente da CCJ - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), admitiu a possibilidade de adiamento da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro está previsto para ocorrer do dia 10 de dezembro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O pessedista afirmou que está aguardando o Palácio do Planalto enviar a mensagem oficial ao Congresso Nacional com a indicação de Messias à Corte.

O procedimento, inclusive, poderia ficar para 2026.

A data foi definida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Essa celeridade, no entanto, tem sido vista como uma represália ao Poder Executivo.

O presidente do Senado apoiava a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à vaga no STF e teria se irritado com a insistência de Lula no advogado-geral da União.

Alcolumbre contraria Wagner e marca sabatina de Messias para dezembro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) anunciou na terça-feira, 25, que marcou para o dia 10 de dezembro a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Ele foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no lugar de Luís Roberto Barroso.

O indicado precisa passar por sabatina na CCJ e ter o nome confirmado no Plenário, com maioria absoluta de votos, ou seja, aprovação de 41 senadores.

O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD) disse que a leitura da mensagem da indicação de Messias será lida no próximo dia 3, quando será concedida vista coletiva.

O senador Weverton (PDT-MA) será o relator da indicação. De acordo com Otto, se o nome for aprovado na CCJ, será encaminhado imediatamente ao Plenário.