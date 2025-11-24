Menu
HOME > POLÍTICA
TENSÃO

Wagner diz que votação de Messias para o STF pode ficar para 2026

Líder do governo reconheceu o clima ruim com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/11/2025 - 17:43 h
Jaques Wagner (PT) é o líder fo governo Lula no Senado.
Jaques Wagner (PT) é o líder fo governo Lula no Senado.

A votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF) deve ocorrer somente em 2026. A previsão é de Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.

"Eu acho que nós não teremos tempo hábil para votar ainda no mês que se inicia na segunda-feira que vem, que é o mês de dezembro", afirmou Wagner em entrevista ao programa Estúdio i, da Globonews, nesta segunda-feira, 24.

Wagner admitiu a "tensão muito grande" na Casa e listou os obstáculos práticos: restam apenas quatro semanas para o fim do ano legislativo (18 ou 19 de dezembro) e a pauta está cheia, com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento.

Clima ruim

O líder do governo reconheceu o clima ruim com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que ficou "chateado" por não ter sido avisado previamente da escolha de Messias. Insatisfeito com a situação, Alcolumbre teria rompido com o ex-governador da Bahia.

"Há uma tensão muito grande, eu acho que tem que esperar um pouco, esfriar um pouco essa tensão", disse Wagner. Ele sugeriu que o melhor timing para a sabatina pode ser deixar o tempo passar para "arrumar a situação do Senado".

Apesar do alegado mal-estar, Wagner disse que a relação com Alcolumbre sempre foi a melhor possível e que tem profundo apreço também por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi preterido para a vaga.

“As relações institucionais e pessoais que construímos não se desfazem por um episódio. Depois que a emoção esfriar, acredito que os senadores vão encarar a indicação como aquilo que ela é: uma prerrogativa do presidente da República”, resumiu.

Sobre a votação, Wagner lembrou que decisões desse tipo exigem diálogo intenso e reiterou sua confiança no currículo de Jorge Messias.

“É um operador do direito reconhecido, inclusive no próprio Supremo. O julgamento será das senadoras e dos senadores, e vou trabalhar para que ele seja aprovado”, concluiu.

JAQUES WAGNER Jorge Messias Senado supremo tribunal federal votação

x