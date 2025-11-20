Wagner prepara terreno no Senado para aprovação de Messias no STF

Alcolumbre e Wagner dever ter conversa tensa sobre indicação de Messias ao STF. - Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado

Jaques Wagner (PT) se prepara para uma árdua missão nos próximos dias. O principal objetivo do líder do governo Lula no Senado é conseguir o aval dos colegas à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a escolha do chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) para a vaga da Suprema Corte deixada pelo ministro Roberto Barroso, mas precisa da aprovação da Casa Alta do Congresso Nacional. Para ser aprovado, Messias tem que obter o mínimo de 41 votos dos senadores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Uma vez consolidada e formalizada a decisão do presidente Lula por Jorge Messias, a tarefa do senador Jaques Wagner, como líder do governo, será a de viabilizar a escolha no Senado”, respondeu ao Portal A TARDE a assessoria do senador.

Alcolumbre insatisfeito

Uma das primeiras atribuições de Jaques Wagner será desfazer a insatisfação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Segundo a jornalista Daniela Lima, do Uol, Alcolumbre avisou a aliados que Lula não o comunicou previamente da escolha e teria rompido com o ex-governador da Bahia.

O amapaense queria que o indicado para a vaga no STF fosse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi preterido por Lula.

O cenário de momento é que o governo não tem o numero necessário para a aprovação no Senado, e sem a ajuda de Alcolumbre, a missão será ainda mais difícil.