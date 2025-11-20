Menu
HOME > POLÍTICA
MISSÃO DIFÍCIL

Wagner prepara terreno no Senado para aprovação de Messias no STF

Líder do governo Lula no Senado deve encontrar dificuldades para articular aval dos colegas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/11/2025 - 18:18 h | Atualizada em 20/11/2025 - 18:36
Alcolumbre e Wagner dever ter conversa tensa sobre indicação de Messias ao STF.
Alcolumbre e Wagner dever ter conversa tensa sobre indicação de Messias ao STF. -

Jaques Wagner (PT) se prepara para uma árdua missão nos próximos dias. O principal objetivo do líder do governo Lula no Senado é conseguir o aval dos colegas à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta quinta-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a escolha do chefe da Advocacia-Geral da União (AGU) para a vaga da Suprema Corte deixada pelo ministro Roberto Barroso, mas precisa da aprovação da Casa Alta do Congresso Nacional. Para ser aprovado, Messias tem que obter o mínimo de 41 votos dos senadores.

“Uma vez consolidada e formalizada a decisão do presidente Lula por Jorge Messias, a tarefa do senador Jaques Wagner, como líder do governo, será a de viabilizar a escolha no Senado”, respondeu ao Portal A TARDE a assessoria do senador.

Alcolumbre insatisfeito

Uma das primeiras atribuições de Jaques Wagner será desfazer a insatisfação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Segundo a jornalista Daniela Lima, do Uol, Alcolumbre avisou a aliados que Lula não o comunicou previamente da escolha e teria rompido com o ex-governador da Bahia.

O amapaense queria que o indicado para a vaga no STF fosse o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi preterido por Lula.

O cenário de momento é que o governo não tem o numero necessário para a aprovação no Senado, e sem a ajuda de Alcolumbre, a missão será ainda mais difícil.

Tags:

Davi Alcolumbre JAQUES WAGNER Jorge Messias Lula Senado supremo tribunal federal

x