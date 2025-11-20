Evangélico e de esquerda: conheça Messias, indicado de Lula ao STF

Lula ao lado de Jorge Messias, indicado ao STF - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Alinhado à esquerda, o possível próximo ministro da Corte é conhecido por ser conservador e evangélico.

Evangélico, mas de esquerda

Jorge Messias é evangélico da Igreja Batista, sendo frequentador assíduo do templo de Brasília desde 2016. O ainda advogado-geral da União também tem participado com frequência dos grandes eventos protestantes, como a Marcha para Jesus, uma das principais manifestações dos movimentos cristãos no Brasil.

Apesar do alinhamento recente da parcela evangélico ao discurso liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Messias se define como um homem de esquerda, embora seja conservador.

Pivô de crise

Antes de se tornar ministro, Messias foi um dos personagens da crise que culminou no impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016. Na ocasião, a chefe do Planalto citou 'Bessias' em uma ligação com Lula.

Jorge Messias seria o responsável por levar para Lula, então alvo da Lava-Jato, documento que faria dele ministro-chefe da Casa Civil, nomeação anulada pelo ainda juiz Sergio Moro, hoje senador da República pelo estado do Paraná.

"Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel, para a gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?", disse Dilma ao citar Messias na conversa com Lula.

Carreira de Messias

Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, passando por outros cargos dentro da esfera federal. O ainda ministro da AGU também foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Aceno de Lula

A escolha de Lula para o Supremo é tida como um aceno do presidente aos evangélicos, pouco menos de um ano para as eleição presidencial. A ideia, segundo nomes consultados recentemente pelo Portal A TARDE, é fazer algo na mesma linha de Bolsonaro, que indicou André Mendonça para a Corte durante seu mandato.

Na época, Bolsonaro afirmou que colocaria no STF alguém "terrivelmente evangélico", recebendo amplo apoio de lideranças do setor.

Mandato até 2055

Caso seja escolhido pelo Senado Federal, que precisa depositar 41 votos para garantir sua nomeação, Messias poderá ficar no cargo até 2055. A idade teto para a aposentadoria da Corte é de 75 anos; o ministro da AGU tem 45 anos.

Messias assumirá a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso, que deixou o Supremo em outubro deste ano, aos 67 anos, antecipando sua saída em quase uma década.