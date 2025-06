Tarcísio usa bandeira de Israel e canta louvor na Marcha para Jesus

Tarcísio de Freitas ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - Foto: Reprodução | Instagram de Ricardo Nunes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou, nesta quinta-feira, 19, da Marcha para Jesus, evento tradicional que reúne membros e simpatizantes das maiores congregações evangélicas do país. Em cima de um trio elétrico, o gestor bolsonarista surgiu com a bandeira de Israel e cantou um louvor cristão.

Tarcísio escolheu a música 'Mil Graus de Unção', sucesso do grupo Renascer Praise. Apesar de sua participação na marcha, o governador de São Paulo, que tem sido cotado para disputar o Palácio do Planalto nas eleições de 2026, é assumidamente católico.

O estado de Israel, representado por Tarcísio em cima do trio elétrico, é um país de maioria judia, com o cristianismo aparecendo atrás do islamismo. "Prometi para a Bispa Sônia que cantaria Mil Graus de Unção. E aqui estamos, comemorando mais um aniversário na presença de Deus, na Marcha para Jesus!", escreveu o gestor nas redes sociais.

Candidato ao Planalto?

Governador em primeiro mandato, Tarcísio de Freitas é considerado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o principal nome para disputar o Palácio do Planalto no próximo ano.

Inelegível até 2030, Bolsonaro ainda tem dito que será candidato em 2026, mas tem dado sinais de que pode apoiar uma candidatura do aliado, desde que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) seja escolhida como vice na chapa.

