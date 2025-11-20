Jojo Todynho reage a convite para entrar na política: “Sou da guerra”

Jojo Todynho rompeu o silêncio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de manifestar vontade de entrar para a política como uma “mulher preta de direita”, a influenciadora Jojo Todynho disse que não tem mais essa ambição. Ela fez um pronunciamento nas redes sociais na quarta-feira, 19, após receber um convite do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para se filiar à legenda e disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2026.

“Eu não tenho pretensão, muito menos vontade, de entrar para a política. O futuro a Deus pertence. Eu tô em outra jornada da minha vida, e o que eu prezo muito é minha liberdade”, disse a influenciadora.

Jojo afirmou que não sabe “fazer o jogo” da política. “Olhar pra cara de quem não gosta e sorrir. Batidinha no ombro, sentar [junto]. Não é pra mim. Tô fora, quero não”, falou.

Quero paz, porque eu sou da guerra. Eu busco hoje, pra minha vida, a paz. Quero ano que vem fazer minha viagem pra Itália, tomar meu bom drink. Jojo Todynho - influenciadora digital

Além disso, Jojo disse que não se importa com críticas. “Ninguém que me critica tem uma vida que eu desejaria ter. Então, pra mim, não muda nada”, disparou.