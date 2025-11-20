ROMPEU O SILÊNCIO
Jojo Todynho reage a convite para entrar na política: “Sou da guerra”
Jojo foi convidada pelo PL para se filiar à legenda
Por Edvaldo Sales
Depois de manifestar vontade de entrar para a política como uma “mulher preta de direita”, a influenciadora Jojo Todynho disse que não tem mais essa ambição. Ela fez um pronunciamento nas redes sociais na quarta-feira, 19, após receber um convite do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para se filiar à legenda e disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2026.
“Eu não tenho pretensão, muito menos vontade, de entrar para a política. O futuro a Deus pertence. Eu tô em outra jornada da minha vida, e o que eu prezo muito é minha liberdade”, disse a influenciadora.
Jojo afirmou que não sabe “fazer o jogo” da política. “Olhar pra cara de quem não gosta e sorrir. Batidinha no ombro, sentar [junto]. Não é pra mim. Tô fora, quero não”, falou.
Quero paz, porque eu sou da guerra. Eu busco hoje, pra minha vida, a paz. Quero ano que vem fazer minha viagem pra Itália, tomar meu bom drink.
Além disso, Jojo disse que não se importa com críticas. “Ninguém que me critica tem uma vida que eu desejaria ter. Então, pra mim, não muda nada”, disparou.
