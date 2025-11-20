Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMPEU O SILÊNCIO

Jojo Todynho reage a convite para entrar na política: “Sou da guerra”

Jojo foi convidada pelo PL para se filiar à legenda

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/11/2025 - 14:07 h
Jojo Todynho rompeu o silêncio
Jojo Todynho rompeu o silêncio -

Depois de manifestar vontade de entrar para a política como uma “mulher preta de direita”, a influenciadora Jojo Todynho disse que não tem mais essa ambição. Ela fez um pronunciamento nas redes sociais na quarta-feira, 19, após receber um convite do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para se filiar à legenda e disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2026.

“Eu não tenho pretensão, muito menos vontade, de entrar para a política. O futuro a Deus pertence. Eu tô em outra jornada da minha vida, e o que eu prezo muito é minha liberdade”, disse a influenciadora.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Partido de Bolsonaro convida Jojo Todynho para ser candidata em 2026
Jojo Todynho admite uso de anabolizante após mudança radical
Jojo Todynho desiste de faculdade após confusão com colega

Jojo afirmou que não sabe “fazer o jogo” da política. “Olhar pra cara de quem não gosta e sorrir. Batidinha no ombro, sentar [junto]. Não é pra mim. Tô fora, quero não”, falou.

Quero paz, porque eu sou da guerra. Eu busco hoje, pra minha vida, a paz. Quero ano que vem fazer minha viagem pra Itália, tomar meu bom drink.
Jojo Todynho - influenciadora digital

Além disso, Jojo disse que não se importa com críticas. “Ninguém que me critica tem uma vida que eu desejaria ter. Então, pra mim, não muda nada”, disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jojo todynho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jojo Todynho rompeu o silêncio
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Jojo Todynho rompeu o silêncio
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Jojo Todynho rompeu o silêncio
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Jojo Todynho rompeu o silêncio
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x