POLÍTICA
POLÍTICA

Brigas e invasão à igreja: quem é Renato Freitas, o deputado 'brigão' do PT

Agora deputado foi eleito vereador em 2020 e depois conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/11/2025 - 10:54 h | Atualizada em 20/11/2025 - 11:54
Deputado estadual Renato Freitas (PL)
O deputado estadual Renato Freitas (PT), que se envolveu em uma briga com um homem no centro de Curitiba, na quarta-feira, 19, possui um histórico de embates políticos, além de já ter sido acusado por invadir uma igreja, em 2022, com manifestantes.

Na confusão com outro homem, o petista alegou ter reagido às agressões iniciais e acredita ter que o episódio pode ter relação com divergências políticas. “Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT”, afirmou ele ao g1.

“Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais”, completou.

Carreira política e confusões

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Renato Freitas já foi vereador de Curitiba. Em 2020, pelo PT, recebeu 5.097 votos. Líder da oposição na época, estava no primeiro mandato quando foi eleito deputado estadual. Em 2022, chegou à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) com 57.880 votos.

Naquele mesmo ano, ao lado de manifestantes, ele invadiu uma igreja católica na capital paranaense ao protestar contra a morte do congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, no Rio de Janeiro.

O mandato de vereador chegou a ser cassado pela Câmara Municipal de Curitiba, mas retornou ao cargo após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso.

Em 2023, Freitas denunciou uma “inspeção aleatória” da Polícia Federal (PF). Ele foi retirado de um avião no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR) e submetido à revista por agentes, que ele classificou como racismo.

Representações após a briga

Em nota, a Assembleia Legislativa do Paraná confirmou que recebeu, até o momento, quatro representações por quebra de decoro conta o deputado Renato Freitas.

“Os processos serão encaminhados ao Conselho de Ética, a instância competente para avaliar a responsabilidade e julgar a conduta do deputado”, afirmou a assembleia.

x