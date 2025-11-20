Vídeo: Deputado do PT tem o nariz quebrado após briga de rua

Deputado estadual se envolveu em briga no meio da rua - Foto: Reprodução

Um deputado do PT se envolveu em uma briga no meio da rua, em plena luz do dia e acabou tendo o nariz quebrado após receber um soco.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o deputado estadual Renato Freitas, da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), sendo provocado por um homem no centro de Curitiba, onde o briga ocorreu.

Em um deles, é possível ouvir o homem de preto dizer ao parlamentar: "Você não é o famosinho?'. As imagens mostram o parlamentar, de amarelo, trocando socos com o homem, que estava de roupa preta.

Freitas acabou recebendo um soco no nariz, que acabou quebrado. Ele foi encaminhado para atendimento médico.

⚠️ GRAVÍSSIMO: Deputado petista Renato Freitas é flagrado apanhando nas ruas de Curitiba e choca a internet. "Parecia o Bambam contra o Popó" diz leitor. pic.twitter.com/BFs5zX9brL — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) November 19, 2025

O que disse Renato Freitas?

Após a repercussão do caso, Renato Freitas se manifestou e disse não saber exatamente o que gerou a confusão. Segundo o petista, tudo começou quando atravessava a rua para ir a uma consulta médica e o motorista do carro - o mesmo envolvido na briga - teria avançado com o veículo.

O parlamentar acredita que o episódio pode ter relação com divergências políticas. “Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT”, afirmou ele ao g1.

Freitas afirma que reagiu às agressões. “Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais”, declarou.