Quaquá convida ex de Luisa Sonza para ser candidato pelo PT em 2026

O vice-presidente do PT e prefeito de Maricá-RJ, Washington Quaquá, agitou o cenário político, neste domingo, 16, ao convidar o influenciador Chico Moedas para disputar as eleições de 2026 pelo partido.

“Reforço o convite e repito: a política precisa se arejar cada vez mais, precisa representar as pessoas e ouvir todas as vozes. A esquerda tem que aprender a fazer isso e a ampliar esse projeto”, publicou nas redes sociais.

O convite foi motivado pela participação de Chico no Três Irmãos Podcast, no fim de outubro, ao lado do historiador e influenciador comunista Jones Manoel. Em determinado momento da conversa, Jones perguntou se Chico já havia sido sondado para concorrer a algum cargo público. Diante da resposta negativa, brincou e sugeriu que Quaquá deveria procurá-lo. Dias depois, o prefeito levou a ideia a sério.

O episódio que motivou o convite repercutiu nas redes sociais. Durante a conversa, Jones e Chico citaram os rumos da esquerda no país, discutiram temas de segurança pública como a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e, em momentos de descontração, comentaram sobre futebol.

Após o encontro, Chico declarou nas redes sociais que foi “um prazer” conhecer Jones Manoel e o chamou de “meu futuro presidente”, ampliando ainda mais o alcance da conversa na internet.

Jones Manoel, pernambucano, é um dos principais influenciadores da esquerda no país. Com mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, produz conteúdo sobre pautas sociais, economia, história e democracia sob o viés marxista. Ele se descreve como “educador e comunicador popular, professor, autor de vários livros e um lutador pela Revolução Brasileira”. Nos últimos anos ganhou projeção nacional, especialmente após ser citado por Caetano Veloso no programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Chico Moedas soma 2,1 milhões de seguidores no Instagram e tornou-se conhecido inicialmente por investir em criptomoedas — daí o apelido Moedas. A grande explosão de sua popularidade veio ao aparecer em vídeos do influenciador e streamer Casimiro, de quem é amigo próximo. Também faz sucesso no TikTok e ganhou ainda mais projeção devido ao seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza.