POLÍTICA

PT quer ministério exclusivo e pressiona Lula por nome “da casa”

Petistas defendem que escolhido de Lula seja oriundo da legenda

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/11/2025 - 9:52 h | Atualizada em 16/11/2025 - 10:11
Petistas pressionam Lula para a criação do Ministério da Segurança Pública
Após a megaoperação no Rio de Janeiro que resultou em mais de 120 mortes, conforme dados oficiais, o PT intensificou a pressão, sobre o presidente Lula, para a criação de um Ministério exclusivo para tratar da Segurança Pública — atualmente, o tema está unido a pasta da Justiça.

Nos bastidores, lideranças da legenda defendem que, caso Lula toma a decisão pela recriação do Ministério, o nome escolhido para comandá-lo seja de alguém ligado ao PT. Uma das possibilidades seria o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. Outro cotado é o advogado Alberto Kopittke, que já foi diretor do Ministério da Justiça, durante o governo Lula 1.

A recriação do Ministério da Segurança Pública será tema de debate em um seminário que o PT realizará nos dias 1º e 2 de dezembro, no Rio de Janeiro.

A recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), aprovada pelo Senado na última quarta-feira, 12, por 45 votos a 26, pode reorganizar os planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O resultado apertado — bem diferente da votação anterior, em 2023, quando Gonet foi aprovado por 65 a 11 — acendeu um alerta no Palácio do Planalto. A leitura é de que a relação com o Senado está mais tensa, e o Planalto pode adiar a escolha do substituto de Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria da Corte recentemente.

Alberto Kopittke Lula ministério da justiça segurança pública Tarso Genro

