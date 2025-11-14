POLÍTICA
'Conquista de Lula': petistas reagem à queda do tarifaço dos EUA
Petistas se manifestaram através das redes sociais
Por Yuri Abreu
O ministro da Casa Civil do governo Lula (PT), Rui Costa, reagiu, nas redes sociais, ao anúncio nesta sexta-feira, 14, por parte do governo Trump, da queda do "tarifaço" a produtos brasileiros como açaí, café e carne.
No X (antigo Twitter), o ex-governador da Bahia afirmou que a conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo Lula.
"Essa conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo do presidente Lula, que segue defendendo a soberania e os interesses do Brasil em todas as mesas de negociação. O Brasil mostra, mais uma vez, que cresce, avança e se impõe quando age com seriedade, diálogo e compromisso com o desenvolvimento do nosso povo", escreveu o ministro.
Os Estados Unidos anunciaram a retirada de taxas sobre diversos produtos brasileiros — uma decisão que reforça a força do nosso país no cenário internacional.
Entre os deputados, quem se manifestou foi Jorge Solla (PT-BA). O petista ressaltou que a decisão do governo norte-americano aconteceu no mesmo dia que o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) réu coação no curso do processo referente a trama golpista.
"No mesmo dia em que o STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação no curso do processo, o governo americano derrubou as tarifas sobre café, carne, banana (seita uma indireta?) e açaí! Grande dia! Sextou!", escreveu o petista.
Outra parlamentar que fez a associação entre a decisão do governo americano e Eduardo Bolsonaro foi a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA). "Hoje foi um grande dia. Começou com o zero três como réu e terminou com a redução das taxas sobre café, carne e frutas", relatou.
