POLÍTICA

'Conquista de Lula': petistas reagem à queda do tarifaço dos EUA

Petistas se manifestaram através das redes sociais

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/11/2025 - 21:51 h
Petistas creditaram a Lula derrubada de tarifaço em produtos
Petistas creditaram a Lula derrubada de tarifaço em produtos

O ministro da Casa Civil do governo Lula (PT), Rui Costa, reagiu, nas redes sociais, ao anúncio nesta sexta-feira, 14, por parte do governo Trump, da queda do "tarifaço" a produtos brasileiros como açaí, café e carne.

No X (antigo Twitter), o ex-governador da Bahia afirmou que a conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo Lula.

"Essa conquista é resultado da atuação firme e estratégica do governo do presidente Lula, que segue defendendo a soberania e os interesses do Brasil em todas as mesas de negociação. O Brasil mostra, mais uma vez, que cresce, avança e se impõe quando age com seriedade, diálogo e compromisso com o desenvolvimento do nosso povo", escreveu o ministro.

Entre os deputados, quem se manifestou foi Jorge Solla (PT-BA). O petista ressaltou que a decisão do governo norte-americano aconteceu no mesmo dia que o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) réu coação no curso do processo referente a trama golpista.

"No mesmo dia em que o STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação no curso do processo, o governo americano derrubou as tarifas sobre café, carne, banana (seita uma indireta?) e açaí! Grande dia! Sextou!", escreveu o petista.

Outra parlamentar que fez a associação entre a decisão do governo americano e Eduardo Bolsonaro foi a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA). "Hoje foi um grande dia. Começou com o zero três como réu e terminou com a redução das taxas sobre café, carne e frutas", relatou.

x