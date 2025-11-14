Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Fim do tarifaço? EUA cortam tarifas da carne e do café

Medida foi anunciada nesta sexta-feira, 14

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

14/11/2025 - 19:40 h | Atualizada em 14/11/2025 - 22:34
Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas
Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas -

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira, 14, a redução nas tarifas de produtos como café, carne, açaí e frutas frescas ou congeladas. A decisão consta em uma ordem executiva publicada pela Casa Branca.

Ao divulgar a medida, o governo publicou a lista de produtos que receberam algum grau de isenção de tarifas, entre eles os que estão entre os principais vendidos pelo Brasil para os EUA. No entanto, ainda não está claro de quanto foi a redução.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o governo americano, a redução vale para mercadorias importadas e retiradas em armazém desde a quinta-feira (13).

Leia Também:

Trump vai pagar US$ 2 mil para americanos com grana do tarifaço
Ecos do tarifaço
Jerônimo pede que EUA retribuam gesto de Lula e acabem com tarifaço

Decisão de Trump

Em agosto, o governo Trump determinou que a importação de produtos do Brasil pelos Estados Unidos fosse alvo de uma sobretaxa de 50%o país é o maior fornecedor de café para os EUA e um dos principais de carne.

O percentual foi determinado a partir de duas ordens do presidente dos EUA: uma em abril, quando o Brasil passou a ter uma sobretaxa de 10%, e outra que começou a valer quatro meses depois, chegando aos 50%.

Acordo

No entanto, nas últimas semanas, os dois países vinham articulando uma flexibilização. A negociação ganhou força após encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em outubro, na Malásia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Açaí Café carne Casa Branca comércio exterior economia EUA exportações

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x