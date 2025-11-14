Fim do tarifaço? EUA cortam tarifas da carne e do café

Café está entre os produtos os quais governo Trump anunciou redução tarifas - Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira, 14, a redução nas tarifas de produtos como café, carne, açaí e frutas frescas ou congeladas. A decisão consta em uma ordem executiva publicada pela Casa Branca.

Ao divulgar a medida, o governo publicou a lista de produtos que receberam algum grau de isenção de tarifas, entre eles os que estão entre os principais vendidos pelo Brasil para os EUA. No entanto, ainda não está claro de quanto foi a redução.

Segundo o governo americano, a redução vale para mercadorias importadas e retiradas em armazém desde a quinta-feira (13).

Decisão de Trump

Em agosto, o governo Trump determinou que a importação de produtos do Brasil pelos Estados Unidos fosse alvo de uma sobretaxa de 50% — o país é o maior fornecedor de café para os EUA e um dos principais de carne.

O percentual foi determinado a partir de duas ordens do presidente dos EUA: uma em abril, quando o Brasil passou a ter uma sobretaxa de 10%, e outra que começou a valer quatro meses depois, chegando aos 50%.

Acordo

No entanto, nas últimas semanas, os dois países vinham articulando uma flexibilização. A negociação ganhou força após encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em outubro, na Malásia.