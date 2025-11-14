Menu
POLÍTICA

PF indicia ex-ministro de Lula em caso de importunação sexual

Ministro foi demitido em setembro do ano passado

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 22:08 h
Ex-ministro Sílvio Almeida foi demitido em setembro do ano passado
-

A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, no inquérito que apura denúncias de assédio e importunação sexual. O relatório final da investigação já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a TV Globo, o relator do caso na Corte é o ministro André Mendonça, que deverá enviar o processo para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável por decidir se oferece ou não denúncia formal.

Silvio Almeida deixou o governo Lula em setembro do ano passado, após virem à tona acusações feitas à ONG Me Too Brasil. O ex-ministro nega todas as alegações. A defesa declarou que não irá se manifestar sobre o indiciamento.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi uma das mulheres que levaram relatos à ONG e prestou depoimento a PF no âmbito do inquérito.

x