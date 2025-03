PF pretende concluir inquérito contra Silvio Almeida em março

Silvio Almeida - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

A investigação sobre a possível importunação sexual cometida pelo ex-ministro Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, deve ser concluída em março pela Polícia Federal (PF), conforme indicou apurações da CNN.

Antes do encerramento, a PF analisará uma solicitação de Silvio para que novas testemunhas sejam ouvidas. Até o momento, apenas testemunhas de acusação foram ouvidas, enquanto as de defesa ainda não prestaram depoimento.

Na última terça-feira, 25, Almeida foi ouvido pela PF por quase três horas. Durante o depoimento, ele detalhou todas as ocasiões em que esteve com Anielle no período em que integrava o governo e solicitou que a delegada responsável pelo caso, Luciana Matutino, colhesse o depoimento de pessoas que estavam presentes nos mesmos momentos que ele e as denunciantes.

Outras três mulheres também formalizaram denúncias sobre casos distintos.Diante da repercussão das declarações do ex-ministro, Anielle Franco publicou uma nota no início da semana reafirmando sua confiança na investigação da PF.

“Importunação sexual não é questão política, é crime. Sendo assim, reitero minha confiança na seriedade das investigações conduzidas pela Polícia Federal e reforço meu compromisso com a defesa das vítimas e o combate à violência de gênero”, declarou.

Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirá se apresenta denúncia contra Silvio Almeida ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Silvio Almeida deixou o cargo em setembro do ano passado, um dia após a ONG Me Too divulgar as denúncias contra o então ministro. O caso está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que os supostos atos foram cometidos quando ele ainda ocupava o posto.