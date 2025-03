Silvio Almeida é intimado pela PF para prestar depoimento

Silvio Almeida foi demitido após denúncias - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento na próxima terça-feira, 24, no inquérito que investiga denúncias de assédio sexual contra ele.

O interrogatório acontecerá por meio de videochamada. Será a primeira vez que Silvio é convocado para esclarecer as acusações desde que deixou o ministério. Entre a possíveis vítimas, está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Silvio Almeida deixou o cargo em setembro do ano passado, um dia após a ONG Me Too divulgar as denúncias contra o então ministro. O caso está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que os supostos atos foram cometidos quando ele ainda ocupava o posto.