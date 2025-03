Após embates com Musk, perfil de Alexandre de Moraes no X é desativado

Perfil de Moraes foi desativado - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Bruno Peres | Agência Brasil

O X, antigo Twitter, desativou o perfil do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pela plataforma, nesta sexta-feira, 21, após usuários detectarem a ausência da conta.

Segundo o X, a desativação ocorreu por pedido do próprio magistrado, que não atualizava sua conta, criada em 2017, desde janeiro de 2024. Na quinta, 20, Moraes impôs uma nova multa por descumprimento de uma ordem judicial.

No final de agosto do ano passado, Alexandre de Moraes suspendeu as atividades da rede social no Brasil, também por descumprimento de decisões judiciais. O X ficou fora do ar até o início de outubro, quando o ministro autorizou o desbloqueio.

"Decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil Internet LTDA em território Nacional e determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 horas", determinou Moraes na época.