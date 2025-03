Lula avalia indicar Alckmin para o Ministério da Saúde

Alckmin pode ser o novo ministro da Saúde - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia indicar o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), hoje ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para o Ministério da Saúde.

A ida de Alckmin para a pasta, hoje comandada por Nísia Trindade, abre caminho para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD) seja nomeado ministro do Desenvolvimento. De acordo com Paulo Cappelli, em sua coluna no portal Metrópoles, outro nome cotado par aassumir a saúde é o atual titular da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

A atuação de Nísia, segundo publicação recente do jornal Folha de S. Paulo, tem sido alvo de críticas no Palácio do Planalto. O próprio presidente Lula teria mostrado insatisfação com o trabalho feito pela ministra. O ministério também está na mira do chamado 'centrão'.