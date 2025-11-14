DÚVIDA
Haddad diz que entregou tudo a Lula e faz mistério sobre candidatura
Ministro da Fazenda é um dos nomes do governo Lula que pode disputar eleições em 2026
Por Redação
Fernando Haddad não tem certeza se ficará à frente do Ministério da Fazenda até o final do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que termina no fim de 2026.
Leia Também:
Questionado sobre se estará no Ministério da Fazenda em maio de 2026 – o prazo para desincompatibilização do cargo de ministro para disputar as eleições do próximo ano é abril –, Haddad respondeu que não sabe. “Eu não conversei com ele (Lula) ainda”.
“Eu já falei que entreguei tudo aquilo que ele encomendou. O que ele encomendou, eu entreguei”, disse Haddad ao Estadão.
O ministro, porém, disse que não tem intenção de ser candidato em 2026 e, segundo ele, o presidente já sabe disso desde o ano passado.
Haddad também foi perguntado se continuaria como ministro da Fazenda em um eventual quarto mandato de Lula e novamente respondeu sem certeza: “Não sei se eu tenho essa pretensão, vamos ver.”
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes