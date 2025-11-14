Menu
POLÍTICA
DÚVIDA

Haddad diz que entregou tudo a Lula e faz mistério sobre candidatura

Ministro da Fazenda é um dos nomes do governo Lula que pode disputar eleições em 2026

Redação

Por Redação

14/11/2025 - 11:34 h
Fernando Haddad, ministro da Fazenda.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Fernando Haddad não tem certeza se ficará à frente do Ministério da Fazenda até o final do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que termina no fim de 2026.

Leia Também:

Fernando Haddad troca Lula e COP30 por velório de petista
Haddad indica quando governo deve agir após derrota na MP das Bets
Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Questionado sobre se estará no Ministério da Fazenda em maio de 2026 – o prazo para desincompatibilização do cargo de ministro para disputar as eleições do próximo ano é abril –, Haddad respondeu que não sabe. “Eu não conversei com ele (Lula) ainda”.

“Eu já falei que entreguei tudo aquilo que ele encomendou. O que ele encomendou, eu entreguei”, disse Haddad ao Estadão.

O ministro, porém, disse que não tem intenção de ser candidato em 2026 e, segundo ele, o presidente já sabe disso desde o ano passado.

Haddad também foi perguntado se continuaria como ministro da Fazenda em um eventual quarto mandato de Lula e novamente respondeu sem certeza: “Não sei se eu tenho essa pretensão, vamos ver.”

eleições 2026 Fernando Haddad Lula Ministério da Fazenda

x