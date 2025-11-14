Haddad diz que entregou tudo a Lula e faz mistério sobre candidatura

Fernando Haddad, ministro da Fazenda. - Foto: Diogo Zacarias / MF

Fernando Haddad não tem certeza se ficará à frente do Ministério da Fazenda até o final do atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que termina no fim de 2026.

Questionado sobre se estará no Ministério da Fazenda em maio de 2026 – o prazo para desincompatibilização do cargo de ministro para disputar as eleições do próximo ano é abril –, Haddad respondeu que não sabe. “Eu não conversei com ele (Lula) ainda”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu já falei que entreguei tudo aquilo que ele encomendou. O que ele encomendou, eu entreguei”, disse Haddad ao Estadão.

O ministro, porém, disse que não tem intenção de ser candidato em 2026 e, segundo ele, o presidente já sabe disso desde o ano passado.

Haddad também foi perguntado se continuaria como ministro da Fazenda em um eventual quarto mandato de Lula e novamente respondeu sem certeza: “Não sei se eu tenho essa pretensão, vamos ver.”