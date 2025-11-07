Menu
DECISÃO

Fernando Haddad troca Lula e COP30 por velório de petista

Ministro da Fazenda está acompanhando presidente na capital paraense

Por Yuri Abreu

07/11/2025 - 10:57 h
Fernando Haddad durante agenda na COP30, em Belém
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a participação dele na Cúpula do Clima (COP30), em Belém (PA), para comparecer ao velório do ex-deputado Paulo Frateschi, em São Paulo, que morreu aos 75 anos ser esfaqueado pelo filho, na quinta-feira, 6.

Frateschi foi secretário de Relações Governamentais quando Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo — o titular da Fazenda, inclusive, embarcou para a capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 7, para acompanhar a despedida do petista.

"Companheiro querido"

Pela agenda oficial, Haddad acompanharia o presidente Lula em ao menos três compromissos no último dia da Cúpula do Clima, que reúne chefes de Estado antes da abertura oficial da COP30.

Antes da viagem, Fernando Haddad usou as redes sociais para homenagear Frateschi, a quem definiu como "companheiro querido, homem fraterno e referência de compromisso público e político no Brasil".

Quem era Paulo Frateschi?

O ex-deputado estadual pelo PT, Paulo Frateschi, que morreu aos 75 anos após ser esfaqueado pelo filho, em São Paulo, teve uma forte ligação com a legenda e é amigo do presidente Lula (PT) — ainda foi um dos fundadores do partido.

O mandatário, inclusive, se manifestou nas redes sociais após a passagem de Frateschi. Ele afirmou ter ficado com o "coração partido" com a notícia. "Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo", escreveu.

Relembre o caso

O ex-deputado do Partido dos Trabalhadores (PT) Paulo Frateschi morreu após ser esfaqueado pelo próprio filho, Francisco Frateschi, durante um desentendimento familiar na quinta-feira, 6.

Francisco teria desferido golpes de faca que atingiram o abdômen e um dos braços do pai. Paulo Frateschi chegou a ser socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

x