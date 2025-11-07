Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PERFIL E TRAGÉDIA

Amigo de Lula: quem era Paulo Frateschi, morto a facadas pelo filho

Lula se referiu a Paulo Frateschi como "grande e leal companheiro", em mensagem nas redes sociais

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/11/2025 - 7:37 h | Atualizada em 07/11/2025 - 10:20
Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT
Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT -

O ex-deputado estadual pelo PT, Paulo Frateschi, que morreu aos 75 anos após ser esfaqueado pelo filho, em São Paulo, teve uma forte ligação com a legenda e é amigo do presidente Lula (PT).

O mandatário, inclusive, se manifestou nas redes sociais após a passagem de Frateschi. Ele afirmou ter ficado com o "coração partido" com a notícia. "Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo", escreveu.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tragédia familiar

Frateschi foi um dos fundadores do PT e foi secretário de Relações Governamentais na gestão Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, em 2014. Irmão do ator e diretor de teatro Celso Frateschi, o ex-deputado tinha perdido dois filhos em acidentes de carro.

Em 2002, Pedro, de 7 anos, morreu na Rodovia Carvalho Pinto, em Guararema, interior de São Paulo. No ano seguinte, Júlio, então com 16 anos, perdeu a vida na Rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Leia Também:

Lula faz discurso ousado e compara Amazônia a Bíblia
CNH sem autoescola: programa revolucionário será lançado neste mês
Governo Lula desmente auxílio financeiro a famílias de mortos em operação no Rio

Francisco também sofreu acidente

Francisco, o filho que o esfaqueou, também sofreu um acidente de carro que deixou uma de suas pernas mais curta do que a outra, o que o levou a usar muletas para se locomover.

Segundo os policiais militares, Francisco, filho de Frateschi, teve um surto e atacou o pai com uma faca. Ele ainda agrediu a mãe, que sobreviveu. O ex-deputado foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas (HC), no Centro da capital, mas não resistiu aos ferimentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celso frateschi Lula Paulo Frateschi Política PT tragédia familiar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x