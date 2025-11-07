PERFIL E TRAGÉDIA
Amigo de Lula: quem era Paulo Frateschi, morto a facadas pelo filho
Lula se referiu a Paulo Frateschi como "grande e leal companheiro", em mensagem nas redes sociais
Por Yuri Abreu
O ex-deputado estadual pelo PT, Paulo Frateschi, que morreu aos 75 anos após ser esfaqueado pelo filho, em São Paulo, teve uma forte ligação com a legenda e é amigo do presidente Lula (PT).
O mandatário, inclusive, se manifestou nas redes sociais após a passagem de Frateschi. Ele afirmou ter ficado com o "coração partido" com a notícia. "Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo", escreveu.
A morte de meu querido amigo Paulo Frateschi, nesta quinta-feira, me deixa com o coração partido. Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo.— Lula (@LulaOficial) November 6, 2025
Paulo Frateschi sempre uniu sua simpatia e sua capacidade agregadora a uma…
Tragédia familiar
Frateschi foi um dos fundadores do PT e foi secretário de Relações Governamentais na gestão Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, em 2014. Irmão do ator e diretor de teatro Celso Frateschi, o ex-deputado tinha perdido dois filhos em acidentes de carro.
Em 2002, Pedro, de 7 anos, morreu na Rodovia Carvalho Pinto, em Guararema, interior de São Paulo. No ano seguinte, Júlio, então com 16 anos, perdeu a vida na Rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Leia Também:
Francisco também sofreu acidente
Francisco, o filho que o esfaqueou, também sofreu um acidente de carro que deixou uma de suas pernas mais curta do que a outra, o que o levou a usar muletas para se locomover.
Segundo os policiais militares, Francisco, filho de Frateschi, teve um surto e atacou o pai com uma faca. Ele ainda agrediu a mãe, que sobreviveu. O ex-deputado foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas (HC), no Centro da capital, mas não resistiu aos ferimentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes