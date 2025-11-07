Amigo de Lula: quem era Paulo Frateschi, morto a facadas pelo filho

Paulo Frateschi foi um dos fundadores do PT - Foto: Reprodução

O ex-deputado estadual pelo PT, Paulo Frateschi, que morreu aos 75 anos após ser esfaqueado pelo filho, em São Paulo, teve uma forte ligação com a legenda e é amigo do presidente Lula (PT).

O mandatário, inclusive, se manifestou nas redes sociais após a passagem de Frateschi. Ele afirmou ter ficado com o "coração partido" com a notícia. "Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo", escreveu.

A morte de meu querido amigo Paulo Frateschi, nesta quinta-feira, me deixa com o coração partido. Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo.



Paulo Frateschi sempre uniu sua simpatia e sua capacidade agregadora a uma… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2025

Tragédia familiar

Frateschi foi um dos fundadores do PT e foi secretário de Relações Governamentais na gestão Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, em 2014. Irmão do ator e diretor de teatro Celso Frateschi, o ex-deputado tinha perdido dois filhos em acidentes de carro.

Em 2002, Pedro, de 7 anos, morreu na Rodovia Carvalho Pinto, em Guararema, interior de São Paulo. No ano seguinte, Júlio, então com 16 anos, perdeu a vida na Rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Francisco também sofreu acidente

Francisco, o filho que o esfaqueou, também sofreu um acidente de carro que deixou uma de suas pernas mais curta do que a outra, o que o levou a usar muletas para se locomover.

Segundo os policiais militares, Francisco, filho de Frateschi, teve um surto e atacou o pai com uma faca. Ele ainda agrediu a mãe, que sobreviveu. O ex-deputado foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas (HC), no Centro da capital, mas não resistiu aos ferimentos.