Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

CNH sem autoescola: programa revolucionário será lançado neste mês

Proposta para a CNH do Brasil foi levada pelo ministro Renan Filho ao presidente Lula (PT)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

06/11/2025 - 13:00 h | Atualizada em 12/11/2025 - 11:02
Programa CNH do Brasil será lançado após a realização da COP 30
Programa CNH do Brasil será lançado após a realização da COP 30 -

O governo Lula deve lançar, na segunda quinzena de novembro — após a realização da COP 30, em Belém — o programa CNH do Brasil, com as novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, entre elas a dispensa pela obrigatoriedade de realização de aulas de autoescola.

A ideia é que a ação — encaminhada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, ao presidente Lula (PT), que deu o aval — seja uma das marcas do governo na área social e mencionada na campanha de reeleição do presidente nas eleições de 2026.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Custo elevado

A necessidade de um exame nacional para tirar a CNH seria mantida, segundo a Folha, mas sem a exigência de gasto com autoescolas - um levantamento do Ministério dos Transportes mostrou que o custo da autoescola varia de 61% a 87% da despesa para tirar a CNH dependendo do estado.

Leia Também:

CNH: autoescola deve deixar de ser obrigatória ainda em 2025
CNH na escola: governo quer aulas teóricas no ensino médio; entenda
CNH sem autoescola: saiba quando a nova regra deve começar a valer no Brasil

Governo estuda reduzir aulas práticas da CNH de 20 para 2 horas

O Ministério dos Transportes avalia reduzir para apenas duas horas-aula práticas a exigência mínima para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como alternativa à proposta do ministro Renan Filho de eliminar completamente a obrigatoriedade das aulas. Atualmente, a CNH para veículos de passeio exige 45 horas teóricas e 20 práticas, mesma carga de aulas práticas exigida para motocicletas.

A mudança, ainda em estudo, não dispensaria a aprovação nas provas teóricas e práticas, que continuariam obrigatórias. Segundo informações do ministério, a intenção é reduzir custos e o tempo necessário para tirar a CNH, atualmente estimados em cerca de R$ 5 mil e até nove meses. Além disso, tornar o processo mais acessível para a população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autoescola carteira habilitação cnh do brasil governo Lula Renan Filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programa CNH do Brasil será lançado após a realização da COP 30
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Programa CNH do Brasil será lançado após a realização da COP 30
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Programa CNH do Brasil será lançado após a realização da COP 30
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Programa CNH do Brasil será lançado após a realização da COP 30
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x