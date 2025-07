Haddad pode assumir missão fundamental para Lula em 2026

Haddad e Lula durante a campanha eleitoral de 2022 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), cotado para disputar o governo ou o Senado pelo estado de São Paulo em 2026, pode assumir uma outra função nas eleições do próximo ano. Segundo o próprio petista, não está descartada a possibilidade dele coordenar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

Haddad afirmou ainda que pode também assumir a elaboração do programa de governo de Lula. O ministro pontuou, entretanto, que seu desejo é permanecer no Ministério da Fazenda até o fim do mandato, o que lhe tiraria da disputa para qualquer cargo.

"Eu poderia assumir função na campanha, não teria problema [...] Se eu for coordenar a campanha eu não posso ficar", afirmou ao portal Metrópoles.

Histórico de Haddad

Ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff (PT), Fernando Haddad foi candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de 2012, saindo vitorioso no embate contra José Serra (PSDB). Em 2016, no entanto, perde na tentativa de reeleição contra João Doria.

Dois anos depois, foi o escolhido do presidente Lula para representar o PT nas urnas na eleição presidencial. O petista foi ao segundo turno contra o então deputado federal Jair Bolsonaro (PSL/PL), sendo derrotado.

Em 2022, Fernando Haddad foi candidato ao governo de São Paulo, com o apoio de Lula. Apesar de ir ao segundo turno, o agora ministro da Fazenda perdeu para Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiado pelo ainda presidente Jair Bolsonaro.