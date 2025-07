Rui Costa ironiza adversários de Lula em 2026: "Tons de Bolsonaro"

Tarcísio de Freitas é apontado como possível candidato - Foto: Alan Santos | PR | Ricardo Stuckert | PR

Colocado como pré-candidato ao Senado nas eleições de 2026, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enfrentar "50 tons de Bolsonaro" no pleito do próximo ano.

A declaração do ministro baiano ocorreu durante entrevista ao programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura, na última segunda-feira, 7. Questionado sobre o perfil do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), considerado por alguns bolsonristas como o candidato 'ideal' para a disputa presidencial, Rui disse acreditar que todos os candidatos de direita serão "variações" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Na política, já dá trabalho organizar o seu time. Se você quiser organizar o time adversário, a chance de sucesso é menor. No ano que vem, o presidente Lula irá enfrentar ‘50 tons de Bolsonaro’. Todos os candidatos da direita são variações do Bolsonaro. São diferenças e nuances de um mesmo tom”, disparou Rui Costa.

Disputa pelo Senado

Rui Costa tem se colocado como interessado em uma das duas cadeiras em jogo na disputa pelo Senado nas eleições do próximo ano. Além do ministro, os senadores Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD), ambos em final de mandato, também reivindicam espaço na chapa majoritária do governador Jerônimo Rodrigues (PT).