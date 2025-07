Nikolas Ferreira pode perder direitos políticos; saiba mais

Nikolas Ferreira tem sido cotado para disputar o governo - Foto: Divulgação | AFP

Cotado dentro da bolha bolsonarista para disputar o governo de Minas Gerais em 2026, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) pode ter seus direitos políticos cassados por difamação durante a campanha eleitoral para a prefeitura de Belo Horizonte em 2024.

Segundo denúncia do Ministério Público, Nikolas, assim como outros aliados, fez críticas ao livro 'Cobiça', de autoria do então prefeito Fuad Noman (m.2025), que narra um estupro contra uma criança de 12 anos. O deputado e o candidato do PL à prefeitura, Bruno Engler (PL), trouxeram em vídeos informações inverídicas sobre a obra.

"Tal ato, praticado após ciência inequívoca da ilicitude de sua conduta, demonstra o dolo intenso e a persistência na prática delitiva, com o claro objetivo de manter a desinformação circulando na véspera da eleição", diz a denúncia feita pelo promotor Renato Augusto de Mendonça.

Ainda de acordo com a denúncia, os nomes apontados foram notificados pela Justiça Eleitoral, mas não removeram os conteúdos das suas páginas nas redes.

Nikolas Ferreira será candidato?

Deputado mais votado do país em 2022, Nikolas Ferreira tem sido ventilado para disputar o governo de Minas em 2026. Apesar das especulações, o parlamentar não tem comentado publicamente o assunto.