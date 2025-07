Psol 'segura' candidatura de Kleber Rosa ao governo; entenda

Pré-candidatura de Kleber Rosa ao governo vive impasse - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O diretório baiano do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) se pronunciou, em nota divulgada na segunda-feira, 7, sobre o manifesto que lançou a pré-candidatura de Kleber Rosa ao governo da Bahia nas eleições de 2026. No documento, a legenda pontuou ter recebido a movimentação com "surpresa".

No texto, o Psol afirmou que não houve, até o momento, qualquer deliberação sobre o processo eleitoral do próximo ano, o que só ocorrerá, ainda de acordo com a sigla, após uma série de discussões internas.

"O Partido Socialismo e Liberdade da Bahia (PSOL-BA) tomou conhecimento, com surpresa, das notícias e especulações veiculadas na mídia digital acerca de eventuais aprovações de pré-candidaturas oficiais do partido para o próximo pleito eleitoral", diz trecho da nota.

"O partido reconhece o direito das correntes internas de apoiar e construir pré-candidaturas para promover o debate público. No entanto, esclarece que não há pré-candidatura oficial, pois não houve discussão nas instâncias partidárias", diz o partido em outro ponto do texto divulgado.

Kleber se coloca à disposição

Em entrevista ao Portal A TARDE, na última semana, Kleber Rosa comentou sobre o manifesto que incentivava sua pré-candidatura, e se colocou à disposição para disputar novamente o cargo, como em 2022.

"Eu estou tranquilo, tanto para ser o candidato que represente o projeto partidário, como para escolher um nome que expresse essa unidade, se não for o meu. Então, acho que é importante essa movimentação para a gente ocupar 2026 com a disposição de fazer o enfrentamento do nosso papel histórico, que é enfrentar o Bolsonaro, que é enfrentar o fascismo, isso é o nosso calendário, isso é a nossa luta central. Para isso eu estou à disposição pra fazer a luta que o partido achar que me cabe fazer", afirmou durante o cortejo de celebração do 2 de Julho.