Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Lançamento do evento Exposibram - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

A mineração vem emergindo como um setor estratégico para o desenvolvimento econômico da Bahia. O estado, que vem ganhando destaque internacional com a atividade, busca transformá-la em uma nova indústria, capaz de alavancar as riquezas baianas.

A medida foi defendida pelo presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, na manhã desta terça-feira, 8. Ele alegou que a iniciativa tem o intuito de agregar valor aos minerais produzidos, a fim de que o processamento desses recursos fiquem dentro do próprio estado.

Não queremos continuar sendo exportadores de commodities. Esse projeto colonial que foi implementado aqui desde o século XVI, queremos abolir. [Estamos] buscando desenvolver a mineração, mas buscando investimentos para o processamento desses minerais aqui no estado Henrique Carballal - Presidente da CBPM

Visando ampliar o tema, a Bahia sediará o segundo maior evento de mineração do país, a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM). A feira acontece entre os dias 27 a 30 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador.

A novidade foi lançada oficialmente nesta manhã, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep, na capital baiana. O evento promete reunir as principais entidades do setor, e tornou-se a maior feira de área ocupada no local, conforme informações do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

“É o maior evento já feito no Centro de Convenções aqui de Salvador. Tamanha foi a demanda e o palpite em relação a Bahia, que nós tivemos que fazer quatro tendas do lado de fora para poder acomodar aqueles que queriam fazer parte desse evento de mineração”, contou o presidente do IBRAM, Raul Jungmann.

Bolsa de Toronto

Um dos pontos altos do evento será a abertura da bolsa de valores de Toronto, sediada no Canadá. Esta será a primeira vez que o pregão será aberto em um país estrangeiro, segundo informaram Carballal e Jungmann à imprensa.

“Vamos aproveitar essa oportunidade para a gente abrir aqui a bolsa de Toronto. Vem todos os equipamentos para isso. Vamos ter um grande momento para a gente colocar a Bahia no setor mineral do mundo inteiro”, afirmou o presidente da CBPM.

Já Jungmann completou: “Vamos fazer aqui na Bahia, um evento remoto. Nós vamos ligar na Exposibram com a Bolsa de Toronto no Canadá, que é a principal bolsa do mundo, são mais de 1.400 mineradoras em todo o mundo que estão lá”.

A previsão é que o mercado de valores minerais de Toronto seja aberto no dia 28 de outubro, primeiro dia oficial da feira na capital baiana.

CBPM em ação

A CBPM, estatal do governo da Bahia, levará para o evento algumas ações desenvolvidas pela entidade, entre elas estão:

Hub de mineração;

Cinco startups voltadas para mineração;

Lançamento do site MineraBahia, para abertura dos dados da CBPM;

Litoteca;

Espaço do garimpo legal.

Minera Mundo

Para além das ações citadas, a CBPM, junto com a Secretaria estadual da Educação (SEC), deve levar cerca de 20 mil estudantes da rede pública para o evento para conhecer mais sobre a mineração do estado.

“É um espaço lúdico, de bastante conhecimento, onde as pessoas terão a condição de compreender a mineração e onde ela está”, explicou Carballal aos jornalistas.

Turismo corporativo

O secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, considerou o evento como uma promoção para o destino Bahia. Durante discurso, o titular explicou como a iniciativa projeta o estado para o mundo.

"A nossa conectividade aérea internacional, que hoje a Bahia tem ligado aos principais polos econômicos. Além da infraestrutura interna que a Bahia tem, seja na área de hospedagem e nos diversos segmentos do turismo, nos dar condições de realizar um evento dessa envergadura", afirmou o gestor.

Premiação para jornalistas

Em parceria com o Sindicato dos Jornalistas (Sinjorba), a CBPM e o IBRAM vão lançar um concurso voltado para a cobertura jornalística sobre mineração e sustentabilidade. A premiação abrange seis categorias, com prêmio que chega a R$ 60 mil. As inscrições serão abertas próximas ao evento.