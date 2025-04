CBPM: minerais da Bahia atraem investidores no CPC Roadshow

CPBM no Roadshow, em São Paulo - Foto: Divulgação

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) foi uma das 15 empresas brasileiras selecionadas para participar da primeira edição do Capital Pool Company (CPC) Roadshow no Brasil, em São Paulo.

O evento foi iniciado na segunda-feira, 31, e seguiu até esta terça, 1º, e foi focado em energia renovável e tecnologias limpas.

A ocasião também contou com uma delegação de empresários canadenses interessados em conectar-se com os melhores projetos de minerais críticos e estratégicos da transição energética no Brasil.

O evento foi uma oportunidade estratégica para empresas brasileiras que atendem a critérios rigorosos de iniciativas promissoras voltadas ao setor da transição energética. Integraram a comissão da CBPM no CPC Roadshow o presidente da companhia, Henrique Carballal, o vice-presidente, Carlos Borel e o gerente de Geologia Básica e Aplicada da CBPM, Williame Cocentino.

Projeto

A seleção das empresas participantes do evento considerou aspectos fundamentais como a solidez da equipe de gestão, qualidade do ativo e aderência aos critérios ESG (ambiental, social e governança). A iniciativa do TMX Group, responsável pela Bolsa de Valores de Toronto, demonstra o crescente interesse internacional pelo potencial mineral brasileiro.

O projeto apresentado pela CBPM foi o Prospecto Lagoa Grande da Província Metalogenética do Norte do Estado da Bahia, um depósito com grande potencial para minerais críticos e estratégicos, essenciais para a transição energética do Brasil e do mundo.

"A gente teve a oportunidade de mostrar o Prospecto Lagoa Grande, um depósito que a gente tem certeza de que vai ser muito importante na cadeia de níquel-cobre-cobalto. Esperamos que possamos fazer mais negócios com essa região que tem um potencial muito grande para abrigar novas mineralizações", destacou o gerente de Geologia Básica e Aplicada da CBPM.

Polo atrativo

Para o presidente da CBPM, a participação da companhia no Roadshow reforça o posicionamento da Bahia como um polo atrativo para investimentos em minerais críticos e transição energética, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado e do País.

"Nós temos um avanço muito grande na pesquisa mineral no nosso estado a partir da gestão do governador Jerônimo Rodrigues. A CBPM fez grandes investimentos nessa região, tanto em geofísica, quanto em geoquímica e em sondagens, avançando, portanto, no conhecimento científico de áreas importantes para o desenvolvimento mineral do nosso estado", afirmou Carballal.