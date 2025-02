CBPM anuncia curso em parceria com universidade do Reino Unido

Na foto: Pablo Brito Parada, Emerson Souza, Stephen Neethling, Carballal e Chris Saxton - Foto: Reprodução | Assessoria

A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) anunciou, nesta quinta-feira, 13, a realização de um curso de master em Mineração, em parceria com a Universidade Senai Cimatec e a Royal School of Mines, da Imperial College London, considerada como uma das instituições renomadas na área de geociências e engenharia de minas.

O anúncio aconteceu durante uma agenda internacional do presidente da CBPM, Henrique Carballal, em Londres, onde se reuniu com Stephen Neethling, diretor de Mestrado em Financiamento de Metais e Energia e do Grupo de Pesquisa Mineral Avançada da Imperial College London, e com Pablo Brito Parada, professor sênior de Processamento Mineral Sustentável da Imperial College London e membro do Conselho Internacional de Processamento de Minerais. Também participaram do encontro o vice-presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron, Emerson Souza, e o gerente de Projetos Especiais da empresa, Chris Saxton.

Qualificação de alto nível

O curso de master em Mineração, que já está em andamento, é reconhecido como uma especialização equivalente a uma pós-graduação. O programa tem como objetivo proporcionar uma formação de excelência para profissionais que atuam no setor mineral da Bahia.

“Aproveito para agradecer ao presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos, por ter construído as pontes e ter tornado isso uma realidade. Em mais 30 a 40 dias, a seleção será concluída, vinte pessoas serão escolhidas e irão poder fazer esse Master, que é um Master que visa ampliar os conhecimentos e a possibilidade de desenvolvimento da mineração do estado da Bahia, desta vez, com um acúmulo de conhecimento científico que a gente traz aqui do velho mundo”, informou o presidente da CBPM.

Além da pós-graduação, a CBPM também trabalha para viabilizar um curso técnico, que terá a chancela da Imperial College London, voltado à qualificação de trabalhadores que desejam ingressar no setor mineral. A iniciativa está sendo desenvolvida em parceria com a companhia inglesa Brazil Iron, e busca gerar mão de obra especializada para grandes projetos de mineração em andamento no estado.

Tecnologia e inovação na mineração

Outro projeto em desenvolvimento é a criação do hub de Mineração, uma parceria entre a CBPM e a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti). A proposta prevê a estruturação de um espaço onde cinco startups irão desenvolver soluções tecnológicas avançadas para o setor mineral, impulsionando a inovação e a sustentabilidade na mineração baiana.

Mineração baiana no cenário global

A parceria com a Imperial College London coloca a Bahia em destaque no cenário internacional da mineração, alinhando o estado às melhores práticas e tecnologias disponíveis no setor. O presidente da CBPM ressaltou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento sustentável da mineração baiana.

"A parceria com a Imperial College London representa um marco para a mineração na Bahia. Estamos trazendo conhecimento de ponta e inovação para qualificar nossos profissionais e fortalecer ainda mais o setor mineral do estado. Esse é um passo fundamental para garantir o crescimento sustentável da atividade. Esse avanço só foi possível graças à visão estratégica e ao compromisso do governador Jerônimo Rodrigues, que tem conduzido a Bahia com um olhar atento à inovação e ao desenvolvimento sustentável", afirmou Carballal.