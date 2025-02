Nikolas Ferreira surpreende ao revelar se torce por Fernanda Torres

Nikolas Ferreira falou sobre Fernanda Torres - Foto: Reprodução | Instagram

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) surpreendeu com um comentário sobre Fernanda Torres e falou da possibilidade de a atriz ganhar o Oscar com o filme 'Ainda Estou Aqui'.

Convidado de Mauricio Meirelles em canal do YouTube, o político garantiu que sabe separar a "capacidade artística de uma pessoa da opinião política dela".

"Quem em sã consciência não vai dizer que o Mano Brown não sabe fazer rap só porque ele vota no Lula? Ele mudou uma geração do rap inteira. Não dá para descredibilizar uma pessoa só porque ela é de esquerda", comentou.

O deputado seguiu: "Ela é uma atriz impecável assim como a mãe dela. Wagner Moura fez um papel impecável como Capitão Nascimento. As pessoas têm seu dom artístico, isso independe de ser de direita ou de esquerda".

Questionado se vai comemorar caso Fernanda Torres ganhe o prêmio de Melhor Atriz, Nikolas Ferreira ressaltou que não, mas que não vai torcer contra.

"Confesso que eu nunca comemorei nenhum filme, por que comemoraria o dela? Não acho um absurdo. Confesso que não fede nem cheira para mim. Não vou torcer contra só porque ela vota no Lula ou porque ligou para o Lula. Acho que a esquerda instrumentalizou esse filme para poder fazer pauta política, sim. Está errado, não? A direita que faça filmes. Filme só se combate com filme, cultura só se combate com cultura", desabafou.