Diretor de 'Conclave' diz que quer de trabalhar com Fernanda Torres

Edward Berger lembrou da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro - Foto: Divulgação

Durante uma entrevista ao The Independent, no BAFTA, o diretor de 'Conclave', Edward Berger, revelou que adoraria trabalhar com a atriz Fernanda Torres. O cineasta, que também dirigiu 'Nada de Novo no Front', vencedor de quatro Oscars em 2023, elogiou o talento de Fernanda, especialmente em sua recente indicação por seu papel no filme de Walter Salles.

"Eu vi a Fernanda Torres, que foi indicada por seu papel no filme de Walter Salles. E, se algum dia eu tivesse a chance de trabalhar com ela, seria lindo", comentou o diretor. Conclave, sua mais recente produção, está indicado para 12 categorias no Oscar 2025.



Berger também se lembrou da vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e destacou a emoção do momento: "Todo mundo comemorou [a vitória de Fernanda Torres], porque ela realmente mereceu ganhar, e ninguém esperava. Foi uma vitória tão bonita e sincera. A mãe dela [Fernanda Montenegro] estando lá e, 20 ou 30 anos depois, ela vencendo... Isso deve ser incrível."

Vale destacar que 'Ainda Estou Aqui', filme no qual Fernanda Torres brilha na atuação, está indicado a Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2025, com a atriz sendo indicada a Melhor Atriz.