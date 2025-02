Fernanda Torres fala sobre suas chances no Oscar 2025: “Pequenas”

Fernanda também refletiu sobre sua carreira - Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Torres, indicada ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Atriz por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui', falou sobre sua visão sobre as chances de ganhar a estatueta. Em entrevista ao LA Times, a atriz se mostrou realista e, apesar da grande honra, declarou: “Acho que minhas chances de ganhar são muito baixas”.

A atriz, no entanto, destaca a importância de sua indicação e afirma que, independentemente do resultado, está grata pela experiência. "Pode acontecer, mas não sei. Não gosto de criar expectativas. Quero estar lá, feliz apenas por estar presente", disse ela, evidenciando sua humildade e foco no momento presente.



Durante a conversa, Fernanda também refletiu sobre sua carreira e revelou seus sonhos profissionais. Entre seus maiores desejos, estão trabalhar com os renomados diretores Pedro Almodóvar e Denis Villeneuve.

Além disso, a atriz expressou seu desejo de integrar o elenco da aclamada série 'Ruptura', da Apple TV+. “Eu pagaria para estar com Ben Stiller, John Turturro e Christopher Walken, por favor”, brincou, destacando sua admiração pelos astros da produção.