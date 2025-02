Indicada a Melhor Atriz, Karla Sofia Gascón não comparece ao BAFTA

Karla Sofia Gascón - Foto: Shutterstock

A atriz Karla Sofia Gascón não compareceu ao BAFTA 2025, o prêmio britânico equivalente ao Oscar, que acontece neste domingo, 16, em Londres, Inglaterra. Aindicada a Melhor Atriz pelo trabalho em Emilia Pérez ficou fora devido a polêmicas recentes envolvendo postagens preconceituosas nas suas redes sociais.

Segundo a revista americana The Hollywood Reporter, a campanha de premiação da artista "implodiu" depois das controvérsias e, por mais que ela tenha pedido desculpa, "as tensões são altas entre Gascón e o serviço de streaming Netflix por atrapalhar as esperanças do filme no Oscar". O veículo alega que, como resultado, "ela foi totalmente eliminada da campanha de premiação".

O diretor Jacques Audiard agradeceu Karla Sofia Gascón em seu discurso após Emilia Pérez desbancar o brasileiro Ainda Estou Aqui e vencer a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no BAFTA. "Também agradeço você, Karla Sofia, quem eu beijo", declarou, apesar da protagonista não estar presente na cerimônia.