HQ de terror da DC Comics ganhará filme com Natasha Lyonne

A HQ foi criada pelo autor Joe Hill - Foto: Divulgação

A HQ 'Cesto de Cabeças', publicada pela DC Comics pelo selo Hill House, ganhará uma adaptação cinematográfica estrelada por Natasha Lyonne (Orange Is The New Black). A direção ficará por conta de Ana Lily Amirpour, cineasta conhecida pelo filme 'Garota Sombria Caminha pela Noite'.

Criada pelo autor Joe Hill e ilustrada por Leomacs, a história em quadrinhos tem sete capítulos e acompanha June Branch, uma jovem que precisa resgatar seu namorado sequestrado. Para isso, ela conta com uma cesta e um machado mágico, que tem um efeito peculiar: toda pessoa decapitada por ele se transforma em uma cabeça falante que continua interagindo com a protagonista.

Lyonne e Amirpour compartilharam suas expectativas sobre o projeto em comunicados ao site Deadline. A atriz celebrou a parceria com a diretora: "Estou empolgada para trabalhar com a engenhosa autora Ana Lily Amirpour em uma propriedade intelectual tão querida e muito grata que Akiva e Bluestone a trouxeram para nós na Animal para desenvolver. Essa vai ser um arraso!", afirmou.

Já Amirpour destacou o talento de Lyonne e o tom do longa: "Estou muito animada em me juntar à perversamente engraçada e brilhante Natasha Lyonne para adaptar esta história em quadrinhos para um filme. Vamos dar vida a um novo tipo de anti-heroína que é puxada para uma aventura bizarra que libera algo dentro dela e vira sua vida do avesso. Vai ser sombriamente engraçado, surreal e sangrento pra caramba."