Revanche? Bolsonaro tenta virar jogo e fará ofensiva contra STF

Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante manifestação bolsonarista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados se preparam para realizar a manifestação popular em meio aos avanços do julgamento sobre a suposta trama golpista liderada pelo ex-mandatário no Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento, que acontece na tarde deste domingo, 29, na Avenida Paulista, em São Paulo, servirá como termômetro para medir a popularidade do político e a mobilização dos bolsonaristas.

A manifestação, intitulada de “Justiça já”, é a sexta organizada pelo ex-mandatário desde que deixou o Palácio do Planalto, em dezembro de 2022.

A expectativa, no meio bolsonarista, é que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja o orador do evento. Outros governadores também devem comparecer no ato.



Veja nomes confirmados para discursar

Deputado Altineu Côrtes (PL-RJ)

Deputada Bia Kicis (PL-DF)

Deputada Caroline de Toni (PL-SC)

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Deputado Gustavo Gayer (PL-GO)

Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente

Deputado Luciano Zucco (PL-RS)

Senador Magno Malta (PL-ES)

Deputado Marco Feliciano (PL-SP)

Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)

Silas Malafaia, organizador do ato.

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Outros governadores também devem participar da manifestação, mas, até o momento, não tiveram falas confirmadas no palanque. São eles:

Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro;

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais;

Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina.

Discursos

No palanque, os bolsonaristas devem abordar as inconsistências na delação do ex-ajudante de ordens do antigo governo, Mauro Cid, durante julgamento contra Jair Bolsonaro (PL) no STF.

Isso porque o militar tem sido contestado por outros réus pelo conteúdo de seus depoimentos.

Marco Civil da Internet

Para além, os manifestantes também devem citar a votação do Marco Civil da Internet, que contou com placar de 8 a 3, na Corte. Os aliados do ex-mandatário enxergam a medida como uma tentativa de censura à liberdade de expressão.

Com a decisão do STF, as empresas podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados em suas plataformas que descumpram ordens judiciais de remoção das publicações.