POLÍTICA
Senado aprova permanência de Gonet na PGR
Procurador teve menos votos do que em 2023
Por Cássio Moreira
O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, foi reconduzido ao posto em votação no Senado, nesta quarta-feira, 12. Ao todo, foram 45 votos favoráveis e 26 contrários.
Apesar de passar os 41 votos necessários para sua recondução, Gonet teve um desempenho abaixo se comparado a 2023, quando foi escolhido com o aval de 65 senadores. Antes da votação no Senado, o procurador passou uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sendo aprovado por 17 votos.
Entre as atuações destacadas de Gonet no primeiro mandato de dois anos, está o parecer utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento que culminou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
Leia Também:
"O jurídico que se desenvolve na busca do aplauso transitório e da exposição mediática não se compadece com a função que nos cabe. A legitimidade da atuação do procurador não se afere pela satisfação das maiorias ocasionais, mas pela racionalidade jurídica dos seus posicionamentos", afirmou o PGR durante a sabatina na CCJ.
Quem é Paulo Gonet?
Procurador-geral da República (PGR) em segundo mandato, Paulo Gonet é membro do Ministério Público Federal (MPF) desde 1987. O jurista tem atuação destacada na área do direito e chegou a ocupar a a assessoria do ex-ministro Francisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Paulo Gonet também é vencedor do Prêmio Jabuti, com o livro Curso de Direito Constitucional, escrito em parceria com Gilmar Mendes, do STF.
