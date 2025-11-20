Menu
Deputado bolsonarista pode ser preso após ser flagrado em Miami

Parlamentar foi condenado no julgamento da trama golpista a 16 anos, um mês e 15 dias

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/11/2025 - 10:03 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Alexandre Ramagem
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Alexandre Ramagem -

O deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL-RJ) pode pegar prisão após ser flagrado, na quarta-feira, 19, nos Estados Unidos, em um condomínio na cidade de Miami.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão, um mês e 15 dias e recorre em liberdade — ele faz parte do chamado Núcleo 1.

Leia Também:

Torres e Ramagem podem ser afastados da PF até o fim do ano
Bolsonaro no STF: advogado de Ramagem aponta erro em alegações finais
Ramagem diz que não mandou anotações com ataque às urnas a Bolsonaro

Durante a investigação, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

PSOL fez pedido

O pedido para que Ramagem seja preso partiu dos deputados federais da bancada do PSOL-RJ. Segundo os parlamentares, "tudo indica" que Ramagem fugiu do Brasil.

A solicitação para a detenção do liberal partiu dos deputados Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Motta e Talíria Petrone.

Alexandre Ramagem miami prisão psol STF trama golpista

x