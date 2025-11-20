POLÍTICA
Deputado bolsonarista pode ser preso após ser flagrado em Miami
Parlamentar foi condenado no julgamento da trama golpista a 16 anos, um mês e 15 dias
Por Yuri Abreu
O deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL-RJ) pode pegar prisão após ser flagrado, na quarta-feira, 19, nos Estados Unidos, em um condomínio na cidade de Miami.
Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão, um mês e 15 dias e recorre em liberdade — ele faz parte do chamado Núcleo 1.
Durante a investigação, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.
PSOL fez pedido
O pedido para que Ramagem seja preso partiu dos deputados federais da bancada do PSOL-RJ. Segundo os parlamentares, "tudo indica" que Ramagem fugiu do Brasil.
A solicitação para a detenção do liberal partiu dos deputados Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Chico Alencar, Tarcísio Motta e Talíria Petrone.
