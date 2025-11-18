Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

PL Antifacção: saiba como votaram os deputados baianos

Projeto foi aprovado por 370 votos a favor e 110 contra

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

18/11/2025 - 22:05 h | Atualizada em 19/11/2025 - 8:11
relator do projeto de lei
relator do projeto de lei -

Em dura derrota ao governo Lula (PT), a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 18, o projeto de lei que promete acabar com as facções no país, chamada popularmente de PL Antifacção. O placar foi de 370 a 110.

A medida, de autoria do Executivo federal, ganhou uma nova versão horas antes da apreciação em plenário, sendo a sexta mudança feita pelo relator do texto, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), exonerado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para relatar o projeto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Motta nega mudanças na lei antiterrorismo e defende PL Antifacção
Com Projeto Antifacção travado, Derrite janta com Lira e Cunha
Projeto que mira PCC e CV é aprovado na Câmara
Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

A bancada baiana se dividiu na votação do PL 5582/25, que mira as principais facções criminosas atuantes no país, como Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

No entanto, a maioria dos parlamentares da Bahia foram a favor das mudanças apresentadas por Derrite.

Saiba como votaram os deputados baianos

A favor

  • Adolfo Viana (PSDB-BA);
  • Alex Santana (Republicanos-BA);
  • Antonio Brito (PSD-BA);
  • Arthur O. Maia (União-BA)
  • Capitão Alden (PL-BA)
  • Claudio Cajado (PP-BA)
  • Dal Barreto (União-BA)
  • Diego Coronel (PSD-BA)
  • Elmar Nascimento (União-BA)
  • Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
  • Gabriel Nunes (PSD-BA)
  • João Leão (PP-BA)
  • José Rocha (União-BA)
  • Leo Prates (PDT-BA)
  • Leur Lomanto Jr. (União-BA)
  • Otto Alencar Filho (PSD-BA)
  • Paulo Magalhães (PSD-BA)
  • Raimundo Costa (Podemos-BA)
  • Ricardo Maia (MDB-BA)
  • Roberta Roma (PL-BA)
  • Sérgio Brito (PSD-BA)

Contra

  • Alice Portugal (PCdoB-BA)
  • Bacelar (PV-BA)
  • Daniel Almeida (PCdoB-BA)
  • Ivoneide Caetano (PT-BA)
  • João Carlos Bacelar (PL-BA)
  • Jorge Solla (PT-BA)
  • Joseildo Ramos (PT-BA)
  • Josias Gomes (PT-BA)
  • Waldenor Pereira (PT-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA) 

Abstenção

Pastor Isidório (Avante)

Ausentes

  • Márcio Marinho (Republican-BA)
  • Neto Carletto (Avante-BA)
  • Paulo Azi (União-BA)
  • Rogéria Santos (Republican-BA)
  • Valmir Assunção (PT-BA)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Depuatados PL Antifacção

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
relator do projeto de lei
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

relator do projeto de lei
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

relator do projeto de lei
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

relator do projeto de lei
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x