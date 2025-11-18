POLÍTICA
PL Antifacção: saiba como votaram os deputados baianos
Projeto foi aprovado por 370 votos a favor e 110 contra
Por Gabriela Araújo
Em dura derrota ao governo Lula (PT), a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 18, o projeto de lei que promete acabar com as facções no país, chamada popularmente de PL Antifacção. O placar foi de 370 a 110.
A medida, de autoria do Executivo federal, ganhou uma nova versão horas antes da apreciação em plenário, sendo a sexta mudança feita pelo relator do texto, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), exonerado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para relatar o projeto.
A bancada baiana se dividiu na votação do PL 5582/25, que mira as principais facções criminosas atuantes no país, como Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).
No entanto, a maioria dos parlamentares da Bahia foram a favor das mudanças apresentadas por Derrite.
Saiba como votaram os deputados baianos
A favor
- Adolfo Viana (PSDB-BA);
- Alex Santana (Republicanos-BA);
- Antonio Brito (PSD-BA);
- Arthur O. Maia (União-BA)
- Capitão Alden (PL-BA)
- Claudio Cajado (PP-BA)
- Dal Barreto (União-BA)
- Diego Coronel (PSD-BA)
- Elmar Nascimento (União-BA)
- Félix Mendonça Jr (PDT-BA)
- Gabriel Nunes (PSD-BA)
- João Leão (PP-BA)
- José Rocha (União-BA)
- Leo Prates (PDT-BA)
- Leur Lomanto Jr. (União-BA)
- Otto Alencar Filho (PSD-BA)
- Paulo Magalhães (PSD-BA)
- Raimundo Costa (Podemos-BA)
- Ricardo Maia (MDB-BA)
- Roberta Roma (PL-BA)
- Sérgio Brito (PSD-BA)
Contra
- Alice Portugal (PCdoB-BA)
- Bacelar (PV-BA)
- Daniel Almeida (PCdoB-BA)
- Ivoneide Caetano (PT-BA)
- João Carlos Bacelar (PL-BA)
- Jorge Solla (PT-BA)
- Joseildo Ramos (PT-BA)
- Josias Gomes (PT-BA)
- Waldenor Pereira (PT-BA)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Abstenção
Pastor Isidório (Avante)
Ausentes
- Márcio Marinho (Republican-BA)
- Neto Carletto (Avante-BA)
- Paulo Azi (União-BA)
- Rogéria Santos (Republican-BA)
- Valmir Assunção (PT-BA)
