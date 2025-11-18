PL Antifacção: saiba como votaram os deputados baianos

relator do projeto de lei - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

Em dura derrota ao governo Lula (PT), a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, 18, o projeto de lei que promete acabar com as facções no país, chamada popularmente de PL Antifacção. O placar foi de 370 a 110.

A medida, de autoria do Executivo federal, ganhou uma nova versão horas antes da apreciação em plenário, sendo a sexta mudança feita pelo relator do texto, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), exonerado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para relatar o projeto.

A bancada baiana se dividiu na votação do PL 5582/25, que mira as principais facções criminosas atuantes no país, como Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

No entanto, a maioria dos parlamentares da Bahia foram a favor das mudanças apresentadas por Derrite.

Saiba como votaram os deputados baianos

A favor

Adolfo Viana (PSDB-BA);

Alex Santana (Republicanos-BA);

Antonio Brito (PSD-BA);

Arthur O. Maia (União-BA)

Capitão Alden (PL-BA)

Claudio Cajado (PP-BA)

Dal Barreto (União-BA)

Diego Coronel (PSD-BA)

Elmar Nascimento (União-BA)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

Gabriel Nunes (PSD-BA)

João Leão (PP-BA)

José Rocha (União-BA)

Leo Prates (PDT-BA)

Leur Lomanto Jr. (União-BA)

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Raimundo Costa (Podemos-BA)

Ricardo Maia (MDB-BA)

Roberta Roma (PL-BA)

Sérgio Brito (PSD-BA)

Contra

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Bacelar (PV-BA)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

João Carlos Bacelar (PL-BA)

Jorge Solla (PT-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA)

Josias Gomes (PT-BA)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Abstenção

Pastor Isidório (Avante)

Ausentes