Lula oficializa indicação de Jorge Messias ao STF

Jorge Messias é aposta de Lula para o STF - Foto: Divulgação | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu, nesta quinta-feira, 20, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado ocupará a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que se aposentou recentemente.

Segundo as primeiras informações, Messias foi comunicado por Lula durante um encontro no Palácio da Alvorada. O ministro é a terceira indicação do presidente para a Corte no atual mandato.

Messias está no governo Lula desde o início de 2023, fazendo parte da formação inicial da Esplanada dos Ministérios. Seu sucessor no cargo atual ainda não foi divulgado.

Nas redes sociais, o chefe do Palácio do Planalto falou sobre sua escolha, depositando confiança na indicação de Messias.

Faço essa indicação na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública Lula sobre indicação de Messias ao STF

Próximo passo

Jorge Messias precisará ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Caso tenha seu nome aprovado, o ministro da AGU terá seu nome levado ao plenário da Casa.

Para ser aprovado, Messias precisa obter o mínimo de 41 votos dos senadores.

Quem é Jorge Messias?

Procurador da Fazenda Nacional desde 2007, Jorge Messias tem 45 anos e já ocupou diversos cargos dentro da esfera federal. Antes de ser nomeado ministro da AGU no terceiro mandato de Lula, ele esteve em postos como subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.