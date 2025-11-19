“Homofóbico e transfóbico”: Nikolas Ferreira ataca Lula após decisão

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) atacou o presidente Lula (PT) em suas redes sociais - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou em suas redes sociais oficiais após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionar, nesta segunda-feira, 17, uma nova lei que proíbe o uso da chamada “linguagem neutra” em toda a administração pública do país.

“Ninguém vai acusá-lo de homofóbico ou transfóbico? Que surpresa. Quando era a gente pedindo isso, era isso que eu ouvia”, escreveu o deputado ao compartilhar uma notícia sobre a sanção de Lula.

“Até o relógio parado acerta duas vezes ao dia”, acrescentou. Nikolas escolheu a música “Corpo Sensual”, de Pabllo Vittar, para compor a publicação.

Confira a postagem do deputado:

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) atacou o presidente Lula (PT) em suas redes sociais | Foto: Divulgação | Redes Sociais

Lula proíbe a linguagem neutra

O presidente Lula (PT) sancionou a lei que veta a utilização de “novas formas de flexão de gênero e de número das palavras”, que não sigam as regras gramaticais estabelecidas pelo Volp (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa) e o Acordo Ortográfico.

Ou seja, isso consequentemente proíbe o uso de termos de linguagem neutra, como “todes” ou “elu”, em documentos e comunicações oficiais do governo.

A regra vale para todos os governos do país, atingindo órgãos federais, estaduais, distritais e municipais de todos os poderes.