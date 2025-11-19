Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula critica PL Antifacção: 'Trocar o certo pelo duvidoso'

Presidente fez postagem nas redes sociais, nesta quarta-feira, 19

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/11/2025 - 13:06 h
Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais
Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais -

O presidente Lula (PT) fez um alerta, nesta quarta-feira, 19, após a Câmara dos Deputados aprovar, um dia antes, o chamado Projeto de Lei (PL) Antifacção, que mira organizações criminosas como o PCC e o CV. O placar foi de 370 a 110.

Em postagem no seu perfil no X (antigo Twitter), o petista afirmou que o Brasil precisa de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. Ele criticou o texto relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), que passou por seis alterações.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Derrota no PL Antifacção leva STF e Congresso a reunião em Brasília
Após derrota na Câmara, governo prepara contra-ataque ao PL Antifacção
Motta nega mudanças na lei antiterrorismo e defende PL Antifacção

"O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei", escreveu o petista.

Expectativa por mudanças no Senado

O texto aprovado na Câmara agora segue para o Senado. Na Casa Alta, o presidente Lula revelou a expectativa para que análise do PL seja feita com diálogo e responsabilidade, "para que o Brasil tenha de fato instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas".

Segundo ele, o compromisso do governo federal é com uma agenda que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor. Além disso, atingir as estruturas de comando que sustentam e financiam os crimes.

"Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado", finalizou o mandatário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara crime organizado Lula PL Antifacção Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x