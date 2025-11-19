Lula critica PL Antifacção: 'Trocar o certo pelo duvidoso'

Lula se manifestou após aprovação do PL Antifacção nas suas redes sociais - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) fez um alerta, nesta quarta-feira, 19, após a Câmara dos Deputados aprovar, um dia antes, o chamado Projeto de Lei (PL) Antifacção, que mira organizações criminosas como o PCC e o CV. O placar foi de 370 a 110.

Em postagem no seu perfil no X (antigo Twitter), o petista afirmou que o Brasil precisa de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. Ele criticou o texto relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), que passou por seis alterações.

"O projeto aprovado ontem pela Câmara alterou pontos centrais do PL Antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Trocar o certo pelo duvidoso só favorece quem quer escapar da lei", escreveu o petista.

Expectativa por mudanças no Senado

O texto aprovado na Câmara agora segue para o Senado. Na Casa Alta, o presidente Lula revelou a expectativa para que análise do PL seja feita com diálogo e responsabilidade, "para que o Brasil tenha de fato instrumentos eficazes no enfrentamento às facções criminosas".

Segundo ele, o compromisso do governo federal é com uma agenda que fortaleça as ações da Polícia Federal, garanta maior integração entre as forças de segurança e amplie o trabalho de inteligência para enfrentar as facções nos territórios onde elas tentam se impor. Além disso, atingir as estruturas de comando que sustentam e financiam os crimes.

"Estamos do lado do povo brasileiro e não abriremos mão de combater de verdade toda a cadeia do crime organizado", finalizou o mandatário.