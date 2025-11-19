Após derrota na Câmara, governo prepara contra-ataque ao PL Antifacção

Governo prepata contra-ataque após aprovação da PL Antifacção - Foto: ARIF KARTONO /AFP

Após a derrota com a aprovação do PL Antifacção, na Câmara, que endurece as penas contra facções criminosas como PCC e CV, o governo Lula (PT) está preparando uma estratégia para o debate sobre o texto no Senado. Uma ala ligada ao Palácio do Planalto não ficou satisfeita com a decisão tomada pela maioria dos parlamentares, na terça-feira, 18.

A ideia agora é “recuperar o propósito original do governo” quando a matéria chegar na Câmara Alta. O relator, inclusive, já foi definido: será o senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Ele foi escolhido por pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), por já relatar a CPI do Crime Organizado.

As principais queixas estão centradas em pelo menos três pontos: