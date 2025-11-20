MOBILIDADE E TURISMO
Rota inédita: Salvador pode ganhar nova linha de transporte
Rota tem como objetivo desafogar trânsito na capital baiana
Por Yuri Abreu
A capital baiana pode ganhar uma nova linha entre a Barra e o Subúrbio. O objetivo é que essa rota seja integrada ao sistema de mobilidade urbana.
A possibilidade consta em um projeto de Indicação (nº 474/2025) do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) ao prefeito Bruno Reis (União). O parlamentar quer que a ligação entre essas duas regiões de Salvador ocorra pelo mar, através da Baía de Todos-os-Santos.
O texto está análise nas comissões temáticas na Casa e depois disso, entrará na Ordem do Dia para apreciação em plenário.
Segundo ele, a linha pode desafogar o trânsito terrestre, ampliando a conexão entre regiões distantes, reduzindo o tempo de deslocamento e ainda impulsionando o turismo ao criar novas possibilidades de circulação pela orla e pela baía.
Na justificativa, Bacelar aponta que Salvador possui um potencial marítimo singular, com extensa orla e uma posição estratégica na Baía de Todos-os-Santos. Essas condições favorecem o uso do modal aquaviário como alternativa sustentável e eficiente para a cidade.
Experiências consolidadas
O vereador diz que experiências já consolidadas, como o Terminal Turístico Náutico, o Terminal de Plataforma e as travessias Salvador–Itaparica, comprovam a viabilidade da navegação de passageiros, reforçando o potencial de expansão do sistema de transporte.
“Salvador já nasceu voltada para o mar. Aproveitar nosso potencial marítimo como rota de transporte é uma forma inteligente de integrar regiões, reduzir congestionamentos e fortalecer o turismo e a economia local. A ligação entre a Barra e o Subúrbio é um exemplo do que podemos construir com planejamento e visão de futuro”, afirmou o vereador.
