POLÍTICA
MOBILIDADE E TURISMO

Rota inédita: Salvador pode ganhar nova linha de transporte

Rota tem como objetivo desafogar trânsito na capital baiana

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

20/11/2025 - 9:06 h | Atualizada em 20/11/2025 - 9:18
Salvador pode ganhar nova linha de transporte, segundo projeto de deputado
Salvador pode ganhar nova linha de transporte, segundo projeto de deputado -

A capital baiana pode ganhar uma nova linha entre a Barra e o Subúrbio. O objetivo é que essa rota seja integrada ao sistema de mobilidade urbana.

A possibilidade consta em um projeto de Indicação (nº 474/2025) do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) ao prefeito Bruno Reis (União). O parlamentar quer que a ligação entre essas duas regiões de Salvador ocorra pelo mar, através da Baía de Todos-os-Santos.

O texto está análise nas comissões temáticas na Casa e depois disso, entrará na Ordem do Dia para apreciação em plenário.

Segundo ele, a linha pode desafogar o trânsito terrestre, ampliando a conexão entre regiões distantes, reduzindo o tempo de deslocamento e ainda impulsionando o turismo ao criar novas possibilidades de circulação pela orla e pela baía.

Na justificativa, Bacelar aponta que Salvador possui um potencial marítimo singular, com extensa orla e uma posição estratégica na Baía de Todos-os-Santos. Essas condições favorecem o uso do modal aquaviário como alternativa sustentável e eficiente para a cidade.

Experiências consolidadas

O vereador diz que experiências já consolidadas, como o Terminal Turístico Náutico, o Terminal de Plataforma e as travessias Salvador–Itaparica, comprovam a viabilidade da navegação de passageiros, reforçando o potencial de expansão do sistema de transporte.

“Salvador já nasceu voltada para o mar. Aproveitar nosso potencial marítimo como rota de transporte é uma forma inteligente de integrar regiões, reduzir congestionamentos e fortalecer o turismo e a economia local. A ligação entre a Barra e o Subúrbio é um exemplo do que podemos construir com planejamento e visão de futuro”, afirmou o vereador.

