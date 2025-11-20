Menu
SALVADOR

Black Friday: Salvador espera salto de 5% nas vendas

Para o período, o ticket médio deverá ficar em R$ 250,00

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/11/2025 - 7:48 h
A CDL Salvador projeta a expectativa de crescimento nas vendas do Black Friday de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio deverá ficar em R$ 250,00.

Em 2025, a data acontece em 28 de novembro, movimentando o fim de semana e impulsionando o varejo da capital, já que muitas promoções começam ainda no início do mês.

Segundo a CDL Salvador, as projeções são baseadas em pesquisas de mercado e consultas realizadas com lojistas e parceiros do setor. “A Black Friday se consolidou como uma data relevante do último trimestre, funcionando como um aquecimento para as compras de Natal e impulsionando diversos segmentos do varejo”, afirma o presidente da entidade, Alberto Nunes.

O presidente também destaca o otimismo dos empresários. “Os lojistas começam a se preparar com antecedência: ajustam estoques, renovam vitrines e planejam descontos e condições especiais de pagamento, tudo para atrair o consumidor e aproveitar o fluxo intenso do período”, pontua.

A data impulsiona tanto o comércio físico quanto o online. Entre os setores mais beneficiados pela Black Friday estão eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, moda (roupas e calçados), acessórios, móveis, artigos para o lar e perfumaria.

x