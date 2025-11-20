Menu
HOME > POLÍTICA
FIM DO MISTÉRIO

De elogios ao escárnio: veja reações da indicação de Messias ao STF

Chefe da AGU ainda terá que ser sabatino no Senado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/11/2025 - 17:12 h
Jorge Messias foi indicado ao STF.
A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 20, gerou reações de aliados do governo e da oposição.

Leia Também:

MPF aponta fraude e diz que BRB tentou ocultar crimes com compra do Master
Alcolumbre rompe com Wagner após indicação de Messias ao STF
PL Antifacção pode ser derrubado na Câmara após voto de Ramagem

Em suas redes sociais, Lula afirmou que fez a indicação “na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública”.

Seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), cumprimentou o presidente pela indicação e enalteceu o currículo de Messias. “Sua sólida formação, sua ampla experiência na Administração Pública e seu compromisso com a democracia o credenciam para o exercício das elevadas funções que lhe foram atribuídas”, publicou na rede social X.

O ministro André Mendonça, do STF, disse que o AGU preenche os requisitos para ocupar a cadeira vaga na Suprema Corte e se colocou à disposição para ajudar na sua aprovação no Senado.

“Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores”, escreveu.

Já o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), criticou a indicação. “Com a indicação do Jorge Messias para o STF, caso ele seja aprovado pelo Senado, ele tem 45 anos, serão mais 30 anos de um esquerdista petista, julgando e atrasando o Brasil com seus valores de esquerda!”, afirmou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não falou publicamente, mas segundo a a jornalista Daniela Luma, do Uol, ele ficou insatisfeito com a indicação. Ele teria avisado a aliados que Lula não o comunicou previamente da escolha e que rompeu com Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.

Próximo passo

Jorge Messias precisará ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Caso tenha seu nome aprovado, o ministro da AGU terá seu nome levado ao plenário da Casa.

Para ser aprovado, Messias precisa obter o mínimo de 41 votos dos senadores.

Evangélico, mas de esquerda

Jorge Messias é evangélico da Igreja Batista, sendo frequentador assíduo do templo de Brasília desde 2016. O ainda advogado-geral da União também tem participado com frequência dos grandes eventos protestantes, como a Marcha para Jesus, uma das principais manifestações dos movimentos cristãos no Brasil.

Apesar do alinhamento recente da parcela evangélico ao discurso liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Messias se define como um homem de esquerda, embora seja conservador.

Carreira de Messias

Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, passando por outros cargos dentro da esfera federal. O ainda ministro da AGU também foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

