De elogios ao escárnio: veja reações da indicação de Messias ao STF

A indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 20, gerou reações de aliados do governo e da oposição.

Em suas redes sociais, Lula afirmou que fez a indicação “na certeza de que Messias seguirá cumprindo seu papel na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no STF, como tem feito em toda a sua vida pública”.

Seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), cumprimentou o presidente pela indicação e enalteceu o currículo de Messias. “Sua sólida formação, sua ampla experiência na Administração Pública e seu compromisso com a democracia o credenciam para o exercício das elevadas funções que lhe foram atribuídas”, publicou na rede social X.

O ministro André Mendonça, do STF, disse que o AGU preenche os requisitos para ocupar a cadeira vaga na Suprema Corte e se colocou à disposição para ajudar na sua aprovação no Senado.

“Trata-se de nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais. Assim, também cumprimento o presidente da República por sua indicação. Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos senadores”, escreveu.

Já o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), criticou a indicação. “Com a indicação do Jorge Messias para o STF, caso ele seja aprovado pelo Senado, ele tem 45 anos, serão mais 30 anos de um esquerdista petista, julgando e atrasando o Brasil com seus valores de esquerda!”, afirmou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não falou publicamente, mas segundo a a jornalista Daniela Luma, do Uol, ele ficou insatisfeito com a indicação. Ele teria avisado a aliados que Lula não o comunicou previamente da escolha e que rompeu com Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.

Próximo passo

Jorge Messias precisará ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Caso tenha seu nome aprovado, o ministro da AGU terá seu nome levado ao plenário da Casa.

Para ser aprovado, Messias precisa obter o mínimo de 41 votos dos senadores.

Evangélico, mas de esquerda

Jorge Messias é evangélico da Igreja Batista, sendo frequentador assíduo do templo de Brasília desde 2016. O ainda advogado-geral da União também tem participado com frequência dos grandes eventos protestantes, como a Marcha para Jesus, uma das principais manifestações dos movimentos cristãos no Brasil.

Apesar do alinhamento recente da parcela evangélico ao discurso liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Messias se define como um homem de esquerda, embora seja conservador.

Carreira de Messias

Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, passando por outros cargos dentro da esfera federal. O ainda ministro da AGU também foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.