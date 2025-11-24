Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INDICAÇÃO AO STF

Alcolumbre diz que fará, “no momento oportuno”, sabatina com Messias

Presidente do Senado diz que conduzirá processo “com absoluta normalidade”

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

24/11/2025 - 16:40 h
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. -

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se manifestou sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Também:

'Herança maldita'? Veja os processos que Barroso deixa para Messias
De elogios ao escárnio: veja reações da indicação de Messias ao STF
Evangélico e de esquerda: conheça Messias, indicado de Lula ao STF

Em nota, Alcolumbre disse que o Senado conduzirá a sabatina que vai analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “com absoluta normalidade”.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o comunicado, o senador afirma que fará a sabatina, “no momento oportuno”.

Veja a nota na íntegra:

O Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, toma conhecimento, com respeito institucional, da manifestação pública do indicado ao Supremo Tribunal Federal.

Reafirma que o Senado Federal cumprirá, com absoluta normalidade, a prerrogativa que lhe confere a Constituição: conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo Presidente da República.

Cada Poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais.

E o Senado assim o fará, no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto.

Insatisfação

Davi Alcolumbre mostrou insatisfação com a indicação de Jorge Messias, para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. Segundo a jornalista Daniela Lima, do Uol, Alcolumbre avisou a aliados que o presidente Lula não o comunicou previamente da escolha e que rompeu com Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.

Como amostra do descontentamento, Alcolumbre decidiu pautar projetos que desagradam o governo Lula. Um dos projetos pautados para a semana é o que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, considerado uma bomba fiscal.

Cálculos do Ministério da Fazenda apontam que o impacto para os cofres públicos deve ser de mais de R$ 20 bilhões em 10 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Davi Alcolumbre governo Lula Jorge Messias supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x