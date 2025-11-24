Alcolumbre diz que fará, “no momento oportuno”, sabatina com Messias

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. - Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se manifestou sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, Alcolumbre disse que o Senado conduzirá a sabatina que vai analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “com absoluta normalidade”.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o comunicado, o senador afirma que fará a sabatina, “no momento oportuno”.

Veja a nota na íntegra:

O Presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, toma conhecimento, com respeito institucional, da manifestação pública do indicado ao Supremo Tribunal Federal.

Reafirma que o Senado Federal cumprirá, com absoluta normalidade, a prerrogativa que lhe confere a Constituição: conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo Presidente da República.

Cada Poder da República atua dentro de suas próprias atribuições, preservando o equilíbrio institucional e o respeito aos ritos constitucionais.

E o Senado assim o fará, no momento oportuno, de maneira que cada senador e cada senadora possa apreciar devidamente a indicação e manifestar livremente seu voto.

Insatisfação

Davi Alcolumbre mostrou insatisfação com a indicação de Jorge Messias, para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. Segundo a jornalista Daniela Lima, do Uol, Alcolumbre avisou a aliados que o presidente Lula não o comunicou previamente da escolha e que rompeu com Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado.

Como amostra do descontentamento, Alcolumbre decidiu pautar projetos que desagradam o governo Lula. Um dos projetos pautados para a semana é o que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, considerado uma bomba fiscal.

Cálculos do Ministério da Fazenda apontam que o impacto para os cofres públicos deve ser de mais de R$ 20 bilhões em 10 anos.