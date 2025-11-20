CONSEQUÊNCIA
Alcolumbre pauta projetos-bomba após indicação de Messias ao STF
Presidente do Senado defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado
Por Anderson Ramos
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu pautar projetos que desagradam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A decisão ocorreu após Lula anunciar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado.
Um dos projetos pautados para a semana é o que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
"A proposta representa um marco para milhares de profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado direto da população brasileira. Homens e mulheres que, todos os dias, enfrentam sol e chuva para assegurar saúde, prevenção e orientação às famílias em cada canto do país", afirmou Alcolumbre em nota.
Cálculos do Ministério da Fazenda apontam que o impacto para os cofres públicos deve ser de mais de R$ 20 bilhões em 10 anos.
Fim da reeleição
Outra medida que desagrada o governo Lula é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para cargos no poder Executivo a partir das eleições de 2028.
No início da tarde desta quinta-feira, 20, o presidente do Senado ligou para o relator da PEC, senador Marcelo Castro, do MDB.
“Ele me ligou para comunicar que tomou a decisão de pautar a matéria”, disse o senador. Segundo Castro, o presidente Lula não concorda com a medida. “O Lula particularmente é contra. Me disse numa reunião no Palácio da Alvorada que muitos países têm direito à reeleição”, completou Alencar.
