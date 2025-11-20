Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONSEQUÊNCIA

Alcolumbre pauta projetos-bomba após indicação de Messias ao STF

Presidente do Senado defendia o nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

20/11/2025 - 20:21 h
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). -

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu pautar projetos que desagradam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia Também:

Wagner prepara terreno no Senado para aprovação de Messias no STF
De elogios ao escárnio: veja reações da indicação de Messias ao STF
Evangélico e de esquerda: conheça Messias, indicado de Lula ao STF

A decisão ocorreu após Lula anunciar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seu aliado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um dos projetos pautados para a semana é o que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

"A proposta representa um marco para milhares de profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado direto da população brasileira. Homens e mulheres que, todos os dias, enfrentam sol e chuva para assegurar saúde, prevenção e orientação às famílias em cada canto do país", afirmou Alcolumbre em nota.

Cálculos do Ministério da Fazenda apontam que o impacto para os cofres públicos deve ser de mais de R$ 20 bilhões em 10 anos.

Fim da reeleição

Outra medida que desagrada o governo Lula é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para cargos no poder Executivo a partir das eleições de 2028.

No início da tarde desta quinta-feira, 20, o presidente do Senado ligou para o relator da PEC, senador Marcelo Castro, do MDB.

“Ele me ligou para comunicar que tomou a decisão de pautar a matéria”, disse o senador. Segundo Castro, o presidente Lula não concorda com a medida. “O Lula particularmente é contra. Me disse numa reunião no Palácio da Alvorada que muitos países têm direito à reeleição”, completou Alencar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agentes de saúde aposentadoria especial Davi Alcolumbre Lula PEC reeleição Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x