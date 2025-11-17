Ex-Vitória é anunciado pelo Juazeirense como reforço para o Baianão 2026

- Foto: Francisco Galvão/EC Vitória/ Divulgação

O Juazeirense agitou o mercado de transferências ao anunciar a contratação do zagueiro Victor Ramos, de 36 anos, para a temporada 2026. Com uma carreira marcada por passagens em grandes clubes do Brasil e do exterior, o defensor chega ao time de Juazeiro com a missão de agregar experiência e solidez à defesa.

O anúncio oficial, feito nas redes sociais do clube na noite de sábado, 16, destacou a trajetória do atleta, descrevendo-o como o "zagueiro mais raiz do futebol brasileiro". A chegada de Victor Ramos promete elevar o patamar do time na disputa do Campeonato Baiano e demais competições de 2026.

Carreira e títulos de Victor Ramos

Revelado nas categorias de base do Vitória, o zagueiro possui um currículo recheado de experiências. No cenário nacional, além do rubro-negro baiano, defendeu o Palmeiras—integrando o elenco campeão da Copa do Brasil de 2015—e vestiu as camisas de Vasco, Chapecoense, Goiás, Guarani, CRB, Botafogo-SP e Portuguesa.

Internacionalmente, Victor Ramos acumulou experiência no Standard Liège, da Bélgica, e no Monterrey, do México.

No âmbito estadual, o zagueiro possui três títulos do Campeonato Baiano. No entanto, a passagem pela Juazeirense marca um momento inédito em sua carreira: será a primeira vez que ele disputará o torneio estadual defendendo uma equipe que não seja o Vitória. Sua última participação na competição foi em 2019, quando atuou por apenas um jogo pelo Rubro-Negro.

Em 2025, o defensor teve uma breve passagem pelo Rio Branco-PR, onde entrou em campo quatro vezes entre os meses de janeiro e fevereiro.

Identificação com o Vitória e o sonho de aposentadoria

Apesar de agora defender as cores da Juazeirense, o amor de Victor Ramos pelo Vitória é público. Recentemente, ele chegou a declarar seu desejo de encerrar a carreira no clube que o formou, reforçando o laço afetivo com o time do Barradão.